Donald Trump tiltalt i «hysjpenger-saken» – han kaller det politisk forfølgelse

En storjury på Manhattan har stemt for å tiltale ekspresident Donald Trump i den såkalte hysjpenger-saken, melder amerikanske medier.

Storjuryen, som skal avgjøre om det er tilstrekkelig grunnlag til å reise tiltale i en sak, har gjennomgått bevismateriale og avhørt vitner. De har jobbet i flere måneder med tiltalen.

Det er ikke klart nøyaktig hva de har besluttet å tiltale Trump for.

Vedtaket er foreløpig unntatt offentlighet, men er sendt over til påtalemyndigheten. Tiltalen blir trolig kjent om noen dager, skriver New York Times.

Ifølge CNN skal tiltalen inkludere flere forhold, ikke bare de såkalte hysjpengene som ble betalt til pornoskuespilleren Stormy Daniels, men også økonomiske uregelmessigheter i Trumps forretningsimperium, som har hovedkvarter i New York.

Stemmer det, vil saken mot Trump være større enn antatt.

Når tiltalen blir kunngjort, vil statsadvokat Alvin L. Bragg be den tidligere presidenten om å melde seg og stille i et rettsmøte.

Statsadvokat Alvin Bragg på vei ut av rettsbygningen på Manhattan torsdag. Foto: JEENAH MOON / Reuters

Trump: – Politisk forfølgelse

Det er første gang en tidligere president tiltales i en straffesak i USA.

Ekspresidenten kaller beslutningen fra storjuryen for «politisk forfølgelse på høyeste nivå», melder nyhetsbyrået AFP.

– De har bare tatt ut denne falske, korrupte og skammelige tiltalen mot meg fordi jeg står sammen med det amerikanske folk, og de vet at jeg ikke kan få en rettferdig rettssak i New York, skriver Trump på sin egen sosiale medier-plattform «Truth Social».

Til CNN sier Trumps advokater at de vil «kjempe kraftfullt mot» anklagene i rettssystemet.

En av Trumps advokater, Alina Habba, sier hun er informert om tiltalen.

Hun sier Trump er et offer for en korrupt og forvrengt versjon av det amerikanske rettssystemet, og at han ikke har begått noen forbrytelse.

Pressefolk og sikkerhetsoppbud utenfor rettsbygningen på Manhattan da storjuryens beslutning ble klar. Foto: JEENAH MOON / Reuters

Frykter bråk

I New York har samtlige av byens politifolk fått beskjed om å møte på jobb i uniform fredag, melder The New York Times.

Sikkerheten rundt sentrale bygninger er trappet synlig opp.

Det er stor frykt for at Trumps tilhengere vil følge den tidligere presidentens oppfordring om å protestere.

Mugshot og fingeravtrykk

I USA blir personer som tiltales for en grov forbrytelse, ofte ført i håndjern inn i rettssalen. Siden dette er en tidligere president, kan det være forhandlinger om hvordan de går fram.

Trump har allerede Secret Service-beskyttelse og ses ikke på som en fare for seg selv eller andre i en slik situasjon.

Når han blir pågrepet blir hans fingeravtrykk tatt sammen med et ansiktsbilde, et såkalt mugshot.

Trump får trolig reise hjem etter å ha fått opplest tiltalen i påvente av straffesaken.

En Trump-tilhenger snakker til dørvakten i Trump Tower på Manhattan. Foto: DAVID DEE DELGADO / Reuters

Dukker opp tirsdag?

Amerikanske medier mener Trump kommer til å bli framstilt for retten i neste uke.

Flere medier skriver at han trolig vil dukke opp i New York på tirsdag, men det er ikke bekreftet.

Det skal pågå forhandlinger om tidspunktet mellom Trumps advokater og statsadvokatembetet.

Opprinnelig skal statsadvokaten ha ønsket å holde rettsmøtet sist fredag, men dette skal ha blitt utsatt etter påtrykk fra Trumps advokater.

Advokat Susan R. Necheles i Trump advokat-team sier til The New York Times at Trump trolig vil melde seg for retten kommende tirsdag.

Meningsmotstandere av Trump demonstrerte utenfor rettsbygningen på Manhattan torsdag. Foto: JEENAH MOON / Reuters

«Hysjpengene»

Hovedfokuset i det storjuryen har gransket dreier seg om utbetalinger Trump skal ha gjort til pornoskuespilleren Stephanie Clifford, kjent under artistnavnet Stormy Daniels, for at hun ikke skulle fortelle om et forhold de hadde hatt.

Utbetalingen av de angivelige «hysjpengene» skjedde via Trumps tidligere advokat Michael Cohen noen uker før presidentvalget i 2016.

Det er ikke utbetalingen i seg selv som er problemet, men at betalingen ble regnskapsført i strid med reglene for valgkampfinansiering.

Cohen har vitnet for storjuryen og erkjent at han betalte Stormy Daniels 130.000 dollar, nærere 1,4 millioner kroner.

Han fikk deretter tilbakebetalt pengene fra Trump, som beordret ham til å foreta utbetalingen, har han fortalt.

– Ingen står over loven, selv ikke en tidligere president. Det betyr noe at folk stilles til ansvar, sier Cohen til amerikanske medier om tiltalebeslutningen.

Trump selv nekter for å ha hatt et forhold til Stormy Daniels og har kalt etterforskningen «en heksejakt». Han nekter også for å ha betalt henne for å holde tett.

Advokaten til Stephanie Clifford skriver på Twitter at storjuryens medlemmer har utført et vanskelig og samvittighetsfullt arbeide som må respekteres.

– La sannhet og rettferdighet vinne. Ingen står over loven, skriver Clark Brewster.

Hvis Trump blir funnet skyldig, kan han få opptil fire år i fengsel.

Kan Donald Trump havne i fengsel? Han anklages blant annet for å ha betalt pornoskuespilleren Stormy Daniels for å ikke avsløre at de skal ha hatt sex. Er det hun som kan stoppe ham fra å bli president igjen? Du trenger javascript for å se video. Kan Donald Trump havne i fengsel? Han anklages blant annet for å ha betalt pornoskuespilleren Stormy Daniels for å ikke avsløre at de skal ha hatt sex. Er det hun som kan stoppe ham fra å bli president igjen?

Kan få fire år i fengsel

Trump tapte forsøket på gjenvalg i 2020, men har allerede meldt seg på kampen om å bli Republikanernes presidentkandidat ved valget i 2024.

Verken tiltalen eller en eventuell dom vil i seg selv utelukke Trump fra å stille til valg neste år. Det er ikke krav om at presidentkandidater må ha rent rulleblad.

Derimot kunne en dom i en riksrettssak ha ført til at han ble nektet å inneha offentlige verv, men Trump ble frikjent i begge de to riksrettssakene som ble reist mot ham i Kongressen.

Det er ventet at Trump vil bruke både denne tiltalen og andre granskinger som er i gang mot ham aktivt fram mot valget om halvannet år, og gjenta påstandene om at han er utsatt for en politisk heksejakt.

– Nå har de (Demokratene red.anm.) gjort det utenkelige og tiltalt en uskyldig person i forsøket på å påvirke et presidentvalg helt åpenlyst, skriver Trump på «Truth Social».

Stillingen som statsadvokat Alvin L. Bragg innehar er noe man velges til, og Bragg er demokrat.

– Dette er en politisk forfølgelse og valginnblanding på aller høyeste nivå i historien, skriver Trump videre.

DeSantis: Vil ikke utlevere Trump

Florida-guvernør Ron DeSantis skriver på Twitter at han ikke vil bidra til å utlevere den tidligere presidenten til statsadvokaten i New York.

Trump har etter at han flyttet fra Det hvite hus hatt feriestedet Mar-A-Lago i Palm Beach i Florida som bolig.

Foreløpig skal ekspresidenten oppholde seg i Florida på Mar-A-Lago. Foto: Steve Helber / AP

DeSantis skriver at det er «uamerikansk» å bruke det juridiske systemet til å fremme en politisk agenda, og at dette snur rettssystemet på hodet.

DeSantis er ansett for å kunne bli en utfordrer til Trump i presidentvalget, men han har ikke annonsert sitt kandidatur.