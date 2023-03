Stormen mot Trump

Den tidligere presidenten er under etterforskning for saker fra før, under og etter hans presidentperiode.

Her er de mest alvorlige:

Det er den siste anklagen, om utbetalingen til pornoskuespilleren Stormy Daniels (44), som nå har gitt historiske scener i New York.

En nåværende eller tidligere amerikansk president har aldri før blitt siktet eller arrestert.

Betalte Stormy for å tie

Grunnen til at det stormer så sterkt rundt Donald Trump (76) akkurat nå, går helt tilbake til 2006.

Det var da Trump møtte Stormy Daniels på en golfturnering for kjendiser i Tahoe, på grensa mellom California og Nevada.

Trump var reality-kjendis. Hun var pornoskuespiller.

Hennes egentlige navn er Stephanie Clifford.

Stephanie Clifford, også kjent som Stormy Daniels, under premieren på en film i 2018. Foto: Markus Schreiber / AP

Daniels har fortalt at hun kom til hotellrommet hans i en gullkjole og høye hæler. At han lovte å få henne på TV. Og at de lå sammen.

Alt helt innenfor lovens rammer (selv om Trump var gift).

Men da Daniels ville selge historien under valgkampen i 2016, grep Trumps advokat Michael Cohen inn.

Innrømmet hysjpenger

Cohen har fortalt at han betalte Daniels 130.000 dollar like før presidentvalget i 2016. Pengene ble regnet som bidrag til Trumps valgkamp, og dermed brudd på lovene om valgkampfinansiering.

I 2018 ble Cohen dømt til tre års fengsel, blant annet for betalingen til Daniels.

Michael Cohen slapp ut av fengsel i 2022. I tillegg til pengene til Stormy Daniels, betalte han også nakenmodellen Karen McDougal for ikke å fortelle om en affære med Trump. Foto: Craig Ruttle / AP

Siden betalte Trump tilbake Cohens utlegg, men registrerte betalingen som noe annet. Å betale for å dekke over et lovbrudd, regnes som et nytt lovbrudd.

Det er kombinasjonen av disse to handlingene som gjør at han nå kan bli arrestert og tiltalt i New York.

Donald Trump har avvist alt.

Blir Trump funnet skyldig, kan han få opptil fire år i fengsel.

Samtidig fortsetter etterforskningene for mer alvorlige mulige lovbrudd.

Donald Trump i 2022. Foto: Rebecca Blackwell / AP

Angrep mot Kongressen

I november 2020 vant Joe Biden presidentvalget. Men en rasende Trump nektet å godkjenne resultatet.

6. januar 2021 marsjerte tusenvis av Trump-tilhengere mot Kongressen i Washington D.C. Like før hadde Donald Trump heiet dem fram.

Mange brøt seg inn i bygningen der USAs folkevalgte var i ferd med å godkjenne valgresultatet fra presidentvalget.

Donald Trump holder tale på protestmøtet mot valgresultatet 6. januar 2020, kort tid før stormingen av Kongressen starter. Foto: Evan Vucci / AP

Donald Trumps mulige innblanding har vært grundig etterforsket av 6. januar-komiteen i Kongressen.

Komiteen konkluderte med at Trump oppfordret til opprør og at han er personlig ansvarlig for stormingen. Komiteen, som besto av sju demokrater og to republikanere, ba Justisdepartementet om å ta over saken.

Sju mennesker mistet livet i forbindelse med stormingen.

Justisdepartementet holder på med en egen etterforskning av Donald Trumps rolle i stormingen av Kongressen.

Rasende Trump-tilhengere stormet Kongressen 6. januar 2021. Foto: SAMUEL CORUM / AFP

Av alle de pågående etterforskningene er det denne som er mest alvorlig.

Det sier professor i statsvitenskap ved Columbia University i New York, Robert S. Erikson, til NRK.

– De kan gi lang straff hvis han faktisk blir dømt, sier Erikson.

Også i Georgia etterforsker myndighetene Donald Trumps innblanding i valgresultatet fra 2020.

Ville «finne» tusenvis av stemmer

Donald Trump tapte delstaten med liten margin og var ikke fornøyd. Han skal ha forsøkt å endre resultatet.

I en telefonsamtale med valgansvarlig i Georgia 2. januar 2021, sier Trump blant annet: «Jeg vil bare finne 11.780 stemmer».

Det er like mange stemmer han ville ha trengt for å vinne delstaten.

Storskjerm i Kongressen der samtalen mellom Trump og valgansvarlig i Georgia, Brad Raffensperger, ble spilt av. Foto: TOM BRENNER / Reuters

Det er sterke bevis for at Trump forsøkte å undergrave det amerikanske demokratiet.

Det sier professor Robert Shapiro ved Columbia University i New York.

– Her forsøker Trump å presse en valgansvarlig til å begå lovbrudd for å endre et valgresultat. Og det finnes et lydopptak for å bevise det, sier Shapiro til NRK.

Den endelige rapporten etter etterforskningen er ikke offentlig. Det er ikke tatt ut tiltale mot Trump og det er ikke klart om Trump selv er under etterforskning.

Flere av hans støttespillere etterforskes, ifølge BBC.

Trump har avvist alle anklagene.

Hadde topphemmelige papirer hjemme

FBI har funnet flere hundre svært hemmelige dokumenter i Donald Trumps hjem i Mar-a-Lago i Florida. Dette er papirer Trump hadde tilgang til som president, og som skulle vært overlevert da han forlot Det hvite hus.

Justisdepartementet etterforsker saken, blant annet hvordan de ble oppbevart og hvem som hadde tilgang til dem.

Det er ikke kjent hva slags papirer som er på avveier, men rundt 11.000 dokumenter er konfiskert, blant dem 100 som er hemmeligstemplet.

Dokumenter som skal ha blitt rekvirert av FBI i Donald Trumps hjem i Mar-a-Lago i august ligger strødd utover et teppe. Bildet er delt av Justisdepartementet i USA. Foto: JOSE ROMERO / AFP

– Kan ødelegge Trump politisk

Robert S. Erikson ved Columbia University sier at alle etterforskningene er noe helt nytt i amerikansk politikk.

Ingenting av dette har skjedd før.

– Ingen kan spå hva som vil skje. Men en kombinasjon av flere siktelser og Trumps ekstreme skvalder, vil trolig ødelegge Trump politisk. Men det er ingen garanti for at dette skjer, sier Erikson.

Professoren mener det kommer an på hvordan det republikanske partiet og TV-kanalen Fox News forholder seg til den tidligere presidenten.

Han mener de er redde for Trump og for å miste oppslutning blant velgerne hans, og derfor ikke tør ta noe oppgjør med Trumps oppførsel.

Til nå er det svært få av de republikanske toppene som har fordømt Trumps oppførsel.

– Det er en liten sjanse for at Trump kan tjene politisk på dette, spesielt hvis republikanske politikere fortsetter å være redde for ham, sier Erikson.

Professor Robert Shapiro tror Trumps trofaste velgere vil stå last og brast med den tidligere presidenten.

Hvis flere republikanere stiller som presidentkandidater, kan Donald Trump bli kandidaten som får flest stemmer i primærvalgene, tror Shapiro.

Men blir Trump dømt, er det vanskelig å se for seg at mange nok amerikanere vil stemme på ham som president igjen.

– Hvis Trump blir arrestert for å forsøke å endre valgresultatet eller for å oppfordre til angrepet mot Kongressen, bør det være slutten på hans håp om å bli president, sier Shapiro.

Om en dom for å betale «hysjpenger» får like store konsekvenser, er han usikker på.

Mafiaboss og sikkerhetstrussel

Også Hilde Restad, forfatter av Det amerikanske paradokset og førsteamanuensis ved Oslo Nye Høgskole, sier det er vanskelig å spå hvilke konsekvenser de mange sakene kan få.

– Det har jo ikke skjedd før i amerikansk presidenthistorie at man blir etterforsket. Så vi er allerede i historisk og nytt terreng, som så ofte med Trump. Hver og en etterforskning indikerer en skandaløs oppførsel fra en president, sier Restad til NRK.

Hilde Restad, førsteamanuensis ved Oslo Nye Høgskole og forfatter av Det amerikanske paradokset. Foto: Martin Holvik / NRK

Hun deler inn de mulige lovbruddene i to kategorier:

Trump som « mafiaboss».

« Trump som nasjonal sikkerhetstrussel.

Mens betalingene til Stormy Daniels havner i første kategori – Trump som «mafiaboss» – havner etterforskningene i Georgia og om 6. januar 2021 i kategorien Trump som «nasjonal sikkerhetstrussel».

De er derfor enda mer alvorlige, mener Hilde Restad.

Donald Trump har erklært at han stiller som republikanernes presidentkandidat i 2024.