Nederlandske statsbaner betaler erstatning til Holocaust-overlevende

En morgen i 1942 leverte jødiske Lena Blitz-Muller sin seks år gamle sønn Salo Muller i barnehagen som hun pleide. Kysset han på kinnet, sa de skulle sees senere og ba han være en flink gutt.

Ikke viste han den gangen at moren og faren Louise senere på dagen skulle fraktes til nazistenes konsentrasjonsleir ved hjelp av nederlandske statsbaner.

Over 70 prosent av alle jøder i Nederland før krigen endte sitt liv i nazistenes konsentarsjonsleire under andre verdenskrig. Det utgjør 102.000 personer.

Svært mange av dem ble fraktet bort ved hjelp av nederlandske statsbaner som både krevde billetter fra alle jødene de fraktet og som i tillegg fikk godt betalt av nazistene.

Tysk/jødiske Anne Frank, som mange år etter sin død ble berømt for sine dagboknotater var en av dem som ble fraktet til dødsleirene ved hjelp av nederlandske statsbaner.

Bildet fra januar 1941 viser jernbanesporene som fører til inngangen av konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau i Polen. Den nederlandske statsjernbanen tjente millioner på samarbeidet med nazistene ved å frakte jøder til dødsleirene under andre verdenskrig. Foto: AP

Dødens penger

Jernbanen skal ha tjent rundt 25 millioner kroner ut fra dagens kurs på å sende nederlandske jøder til dødskamrene viser tall BBC fikk fra jernbanen i 2018.

Nå har de nederlandske statsbanene bestemt at de vil betale erstatning til jøder og rom som ble sendt med tog til nazistenes konsentrasjonsleirer under krigen.

I en pressemelding skriver selskapet at dets rolle i transportering av jøder og andre minoriteter til leirene på ordre fra de nazistiske okkupantene under andre verdenskrig, er «et svart kapittel i selskapets historie».

I dag kunne generaldirektør Roger van Boxtel i det nederlandske jernbaneselskapet takke Salo Muller for at selskapet nå får en mulighet til å rette opp noe av den urett som er begått mot så mange jøder og rom.

Den flinke gutten

Salo Muller så aldri sine foreldre igjen etter at de ble sendt med tog fra Amsterdam til transittleiren Westerbork nord i Nederland. Foreldrene var der i ni uker før de ble deportert til Auschwitz og drept i gasskamrene, ifølge BBC.

Salo overlevde ved hjelp av tanter, onkler og frivillige som gikk med på å holde han i skjul og flytte han fra hus til hus under krigen. Han vokste opp og ble berømt på 70-tallet som fysioterapeut for Nederlands store fotball-lag Ajax.

Han glemte aldri morens siste ord. I voksen alder skrev han boken «See you Tonight and promise to be a good boy! War Memories».

Boken til Salo Muller tar for seg hans liv som foreldreløs under og etter andre verdenskrig. Han glemte aldri foreldrenes skjebne, og som voksen så han hvordan de nederlandske statsbaner hadde vært en viktig medhjelper for nazistene. Foto: Faksimile

70 år etter at Muller så sin mor for siste gang bestemt han seg for å «være en god gutt». Ved hjelp av egne midler, støtte fra venner og en advokat begynte han kampen mot selskapet som hadde tjent penger på å frakte så mange i døden. Det skulle ta mange år og utallige møter med det nederlandske jernbaneselskapet, men nå er Salo Muller sin kamp kronet med seier.

– Jeg hadde ikke våget å drømme om dette resultatet. For meg betyr det at jernbaneselskapet innser at smerten ikke er over og at sorgen fortsatt er der for det jødiske folk, sier Salo Muller til nederlandsk TV.

Millioner i erstatning

Generaldirektør Roger van Boxtel i jernbaneselskapet sier avgjørelsen vil påvirke tusenvis av overlevende fra leirene og pårørende til dem som ble drept. Han sier utbetalingene vil koste selskapet titalls millioner euro.

For 14 år siden sa selskapet unnskyld for sin rolle i transportene. Men det var først i fjor at de nedsatte en kommisjon som skulle finne ut hvor mye jernbanen skulle utbetale i erstatning.

Overlevende vil motta 150.000 kroner, mens enker og etterlattes barn vil få utbetalt mellom 50–70 tusen kroner i erstatning.