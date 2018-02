Nederlandsk minister trekker seg etter å ha løyet om Putin-møte

– Jeg ser ingen annen utvei i dag enn å levere inn min avskjedssøknad til kongen, sa Zijlstra tirsdag, ifølge AFP.

Zijlstra har hevdet at han var til stede på en samling på Putins landsted i 2006, der han sa at han hadde hørt den russiske presidenten snakke om planer om å skape et «Stor-Russland».

I et intervju med den nederlandske avisa de Volkskrant mandag innrømmet politikeren at han ikke selv var til stede på møtet. Han hevdet da at han «lånte» anekdoten fra en person han ikke vil navngi, ifølge Dutchnews.

Zijlstra sier ifølge Reuters at troverdigheten hans er blitt så svekket at det ikke er mulig for ham å fortsette i stillingen som utenriksminister.

Halbe Zijlstra og statsminister Mark Rutte i nasjonalforsamlingen tirsdag, etter at utenriksministeren kunngjorde at han trekker seg. Foto: Martijn Beekman / AFP

– Ikke klokt

Zijlstra, som tilhører statsminister Mark Ruttes høyreliberale parti VVD, fortalte historien om det angivelige Putin-møtet på en partisamling i 2016, skriver Politico.

Han hevdet å ha overhørt Putin snakke om planer om å utvide Russlands grenser til å også omfatte Hviterussland, Ukraina, Baltikum og muligens Kasakhstan.

Denne ukas innrømmelse skal ha kommet etter at kollegaer har stilt seg tvilende til historien, ifølge de Volkskrant.

Zijlstra sier han fortalte historien på bakgrunn av dens «geopolitiske viktighet», og at han lot som om den var hans egen for å beskytte kilden. Det var «ikke et klokt valg», vedgår politikeren.

– Jeg skulle gjort det annerledes, sier han.

Statsminister Rutte ble ifølge Politico informert om saken for noen uker siden.

Offisielt besøk

Den russiske ambassaden i Nederland har gått ut mot historien, og de anklager enkelte i Nederland for å spre usann informasjon for å diskreditere Russland.

Zijlstra kunngjorde sin avgang få timer før han skulle reise til Moskva før et møte med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

På planen for møtet mellom utenriksministrene sto blant annet flyet MH17, som i 2014 ble skutt ned over Ukraina. Flyet fra selskapet Malaysia Airlines var på vei fra Amsterdam til Kuala Lumpur med 298 personer om bord.