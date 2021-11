Når flyet med det nederlandske kongeparet om bord lander på Gardermoen i morgen formiddag, er det ikke usannsynlig at det er kong Willem-Alexander selv som sitter bak spakene.

NRK møtte kong Willem-Alexander i det gamle slottet Palass Noordeinde i Haag, der han har sitt kontor, en uke før avreise til Norge. Da fortalte han at planen er at han selv skal fly seg og dronning Maxima til statsbesøk i Norge.

Besøket varer fra tirsdag til torsdag og er det norske kongeparets statsbesøk nummer 100.

Også til tidligere statsbesøk har kong Willem-Alexander tatt plass i cockpit og styrt flyet selv.

Willem-Alexander er nemlig ikke som konger flest. Den nå 54 år gamle kongen er utdannet flyver og har en deltidsjobb.

Ved siden av å være Nederlands monark på heltid, har han i flere år vært pilot i det nederlandske flyselskapet KLM faste dager hver måned.

Mener flyvningen gjør ham til en bedre konge

«Kongen er ekstremt interessert i å fly,» beskriver det nederlandske kongehuset på sine nettsider. Der kommer det frem at kongen fikk sertifikat for kommersielle flyvninger i 1987.

Til NRK forteller han at han fortsatt jobber som pilot.

Faste dager der han tar på seg pilotuniformen, går sammen med resten av mannskapet forbi de ventende passasjerene ved gaten og inn i flyet. «I alle dager, er det ikke ...?», tenker kanskje noen av passasjerene. Noen drister seg til å ta et bilde.

I NORGE: Forrige gang kong Willem-Alexander og dronning Maxima var i Norge, var i forbindelse med det norske kongeparets 80-årsdager i 2017. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

For kong Willem-Alexander gir flyvingen en mulighet til å tenke på noe helt annet enn kongelige plikter.

Et slags fristed 12.000 meter over bakken. Noen timer der det eneste og viktigste han skal tenke på, er å frakte 180 passasjerer trygt fra A til B, før pilotuniformen tas av og kongen igjen skal tjene landet.

Han mener dette gjør ham til et bedre menneske og dermed også en bedre konge.

Kongen som er målbundet

Han forteller NRK entusiastisk om hvor viktig denne deltidsjobben er for ham. Vi kan referere det han sier, men ikke sitere ham direkte.

Hvorfor, lurer du kanskje?

Kong Willem-Alexander er kongen med begrenset ytringsfrihet. Alt han sier og gjør offentlig, er det den nederlandske regjeringen som må stå til ansvar for. Derfor stiller han svært sjelden opp til intervju.

Nederlands utenriksminister Ben Knapen kan både siteres og forklare.

– BEGRENSET: Nederlands utenriksminister Ben Knapen bekrefter overfor NRK at kongens ytringsfrihet er begrenset. Foto: Kristi Marie Skrede / NRK

– Grunnloven ble endret på midten av det 19. århundre og sier at det er regjeringen alene som er helt ansvarlig overfor parlamentet. Det betyr at vi har besluttet at monarken må være helt nøytral. Og hvis du skal være helt nøytral, er det vanskelig å kommentere ulike saker, samfunnsspørsmål og så videre, sier Knapen til NRK.

– For å beholde den kongelige rollen så uavhengig som mulig, og som et symbol for et samlet land, er det sjelden kongen gir intervjuer. Når kongen skal tale under besøket i Norge, er det regjeringen som står til ansvar for innholdet i talen. Hvis kongen sier noe folk reagerer på, kan de ikke kritisere kongen. De kan kritisere meg, og så må jeg forsvare det i parlamentet.

– Hva med kongens ytringsfrihet?

– På grunn av disse reglene og tradisjonene er den begrenset, erkjenner Knapen.

KONGEFAMILIEN: Kong Willem-Alexander og dronning Maxima stilte til sommerfotografering sammen med døtrene i juli. I fjor fikk familien kritikk for å ha reist på ferie rett etter at Nederland ble stengt ned. Foto: REMKO DE WAAL / AFP

Dro på utenlandsferie under nedstengningen

Kong Willem-Alexander har fløyet høyt på oppslutningsmålingene i hjemlandet. Men under koronapandemien fikk han en real krasjlanding.

Kongen måtte krype til korset og be om unnskyldning etter at han og familien dro på ferie til Hellas rett etter at Nederland stengte ned i fjor høst. Populariteten sank som en stein. Ferien måtte avbrytes.

– Det smerter å ha sviktet deres tillit til oss, sa kongen i en filmet beklagelse til det nederlandske folk.

For få dager før kongefamilien dro til feriehuset sitt i Hellas, hadde alle nederlenderne mistet mye av sin frihet. Barer, restauranter og sportsklubber ble stengt på grunn av en økende koronasmitte.

I en vanskelig tid der han skulle ha vært hos sitt folk, dro kong Willem-Alexander på ferie. Han understreker at Hellas da var på gult nivå, og at det var lov å reise dit, men erkjenner at tidspunktet var helt feil.

I møtet med norsk presse i forkant av statsbesøket, innrømmer kongen at han burde ha forstått bedre de innvirkningene som nedstengningen hadde på hans landsmenn. Fortsatt har ikke kongens oppslutning i Nederland nådd gamle høyder.