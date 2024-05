Det var et KLM-fly som skulle fra Schiphol i Nederland til Billund i Danmark som måtte stoppe av en tragisk hendelse onsdag ettermiddag.

Flyplassen delte selv en uttalelse på X i 16.30-tiden onsdag.

– I dag var det en fryktelig hendelse der en person havnet i en flymotor, skriver de og legger til:

– Våre tanker går til de pårørende, og vi har fokus på passasjerene og kollegene som så dette. Det kongelige militærpolitiet driver nå etterforskning.

Schiphol flyplass ved Amsterdam.

Det nederlandske politiet, Marechaussee (KMAR), utfører både sivile og militære polititjenester.

Uvisst hvordan det skjedde

Politiet bekrefter også hendelsen på X:

– En person falt inn i en flymotor som var i gang og omkom. Marechaussee starter en etterforskning, skriver de og legger til:

– Alle passasjerer og ansatte på det aktuelle flyet er satt av og blir tatt hånd om.

KLM-fly på Schiphol nær Amsterdam avbildet i januar 2018. Foto: Peter Dejong / AP / NTB

Ifølge den nederlandske avisen De Telegraaf, vites det ikke om personen som omkom var en passasjer eller en ansatt ved flyplassen.

De skriver at en talsperson for politiet har oppgitt at en person «gikk inn i motoren til et KLM-fly og døde».

Skal ha skjedd under «rygging»

At motoren gikk, mener avisen var et tegn på at flyet var i ferd med å ta av.

En ikke navngitt flyplassansatt skal ha sagt at ulykken skjedde under en «pushback» der et fly skyves bakover ut fra gate ved hjelp av en såkalt pushbacktraktor eller tug.

Dette skjer fordi fly ikke kan rygge selv. Store norske leksikon skriver at flyets motorer normalt startes etter at pushback er gjennomført.

Faksimile: Skjermbilde fra det nederlandske politiet på X

Passasjerer på flyet og ansatte skal ha sett hva som skjedde. Det skal ha vært både mye støy og røyk.

Også ministeren for infrastruktur, Mark Harbers, har kommentert ulykken og sendt sine kondolanser via X.

Også KLM har kommentert, kondolert og kalt det «en forferdelig hendelse».

Onsdag kveld flagges det på halv stang ved hovedinngangen til flyplassen.

Ifølge politiet er det kriseberedskap på flyplassen for dem som trenger det.