– Vi er opprørt over dette, og beklager, sa den nederlandske statsministeren Mark Rutte på en pressekonferanse mandag kveld.

Landet har nå gjeninnført en rekke restriksjoner som ble opphevet i slutten av juni. Grunnen er den bratteste smittekurven i Europa.

– Vi vurderte dette feil. Det vi trodde vi kunne tillate viste seg å være noe vi ikke burde ha tillatt, la Rutte til.

Økningen i antall registrerte personer med covid-19 har ikke ført til å tilsvarende økning i antall innleggelser. Frykten er at dette ikke kommer til å vare.

TABBE: Den nederlandske statsministeren Mark Rutte innrømmer at det var feil å åpne opp landet enda mer i juni. Nå blir det strammet inn igjen. Foto: Pool / Reuters

– Trykket på helsevesenet vil sannsynligvis øke, skriver de nederlandske helsemyndighetene i et brev til landets nasjonalforsamling.

Var lik Norge

I månedsskiftet juni/juli hadde Norge og Nederland det samme smittetrykket, med omtrent 3,3 registrerte smittetilfeller per dag per hundre tusen. Norge er fortsatt på dette nivået, mens Nederland nå er ti ganger høyere.

Direktør i det norske folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, poengterer at Nederland åpnet mer på et tidligere tidspunkt enn Norge gjorde.

Når det gjelder faren knyttet til denne smitteøkningen, har hun samme syn som de nederlandske myndighetene.

– Når så mange blir smittet som vi nå ser i Nederland, kan det bli en økning også i innleggelser, sier Stoltenberg til NRK.

KAN FÅ KONSEKVENSER: Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, advarer om at utbrudd i Norge kan gjøre det aktuelt å gjeninnføre noen regler for å få kontroll. Foto: Amalie Henden / NRK

Kan skje her

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad mener det som skjer i Nederland kan være en advarsel til oss i Norge.

– Sannsynligheten for en stor fjerde smittebølge som sprer seg fra yngre til eldre er mindre her i Norge enn i de fleste andre land, men den er likevel til stede fordi vi har mye kontakt med hverandre, sier Nakstad.

Dette er også synspunktet til Camilla Stoltenberg.

– Situasjonen i Nederland er en sterk påminnelse om at det er viktig å fortsette å være svært årvåkne og følge med fra dag til dag på utviklingen i Norge og i andre land, sier Stoltenberg.

SOM I FJOR: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad mener det som skjer i Europa nå ligner på det som skjedde forrige sommer. Da var det først lite smitte, så begynte den å dukke opp blant yngre før den spredde seg til andre aldersgrupper utover høsten. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Ikke alle i Norge er beskyttet

Nakstad påpeker samtidig at den høye andelen som takker ja til vaksine, gjør at Norge vil være bedre rustet enn de fleste land i Europa. I flere europeiske land har vaksineringen mer eller mindre stoppet opp den siste tiden.

Allerede nå er de aller fleste blant de eldre og mest utsatte i Norge beskyttet mot alvorlig sykdom.

– Det er likevel slik at en relativt stor andel av befolkningen ennå ikke er fullvaksinert. Det vil ta flere måneder. Etter det vil det også være en andel uvaksinerte i landet, kanskje rundt 10 prosent av den voksne befolkningen og enda flere blant dem under 18 år, sier Nakstad.

Han mener dette åpner for at Norge kan få noen flere smittede og alvorlig syke utover høsten, men i mindre grad enn i andre land med lavere vaksinegrad.

HØY OPPSLUTNING: Det er så mange nordmenn som takker ja til vaksine at det gir Norge en fordel mener myndighetene. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Vaksinasjonsarbeidet går bra. Nå er det avgjørende at folk fortsetter å stille opp til vaksinasjon. Jo flere som blir vaksinert, jo bedre kontroll vil vi ha, også når smitten øker, sier FHI-direktør Stoltenberg.

– Spesielt nattklubber

Det er blant de unge i aldersgruppen 18–25 økningen i Nederland skjer. Landets helsemyndigheter melder at det ikke er noen klar økning i andre aldersgrupper.

– Økningen er raskere enn hva vi trodde kom til å skje. Smittetilfellene er primært knyttet til nattklubber og serveringsbransjen, skriver helsemyndighetene i brevet til nasjonalforsamlingen.

Fredag stengte Nederlands regjering diskoteker og nattklubber igjen. Det skjedde kun to uker etter at nesten alle restriksjonene ble opphevet.

Vaksinasjonsgraden i den yngre del av den nederlandske befolkningen er betydelig. Nær 40 prosent av de unge mellom 20–24 har fått første dose.

PLUTSELIG GIKK DET OPP: Smitten i Norge og Nederland. I begynnelsen av juli var nivået likt i de to landene. Det er det ikke nå. Foto: Financial Times

Også i Spania

Spania er et annet europeisk land med en bratt stigende smittekurve. Spanjolenes økning startet i den siste uken av juni, og fra et høyere nivå enn Nederland. Nå står de to landene nesten likt.

Det er spesielt de to østlige regionene Catalonia og Valencia som trekker smittetallene opp i Spania. Helsemyndighetene mye av smitten kommer fra turister.

De to har nå gjeninnført en rekke restriksjoner som ble lettet opp i juni.

– I Spania begynner vi å bli eksperter i å fjerne restriksjoner for tidlig, sier Rafael Bengoa i instituttet for helse og strategi i Bilbao til Reuters.

Han mener vaksinasjonsgraden i landet ikke var høy nok til å forsvare så store lettelser. I Spania er det en høyere andel vaksinerte enn i Norge.

YNGRE BLIR PRIORITERT: Smitteøkningen i Spania skjer for det meste blant unge voksne. Vaksineringen av de yngre blir nå derfor intensivert. Foto: Javier Barbancho / Reuters