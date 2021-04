Store demonstrasjoner i russiske byer

– Putin er en tyv. Navalnyj må settes fri, roper demonstrantene der de presser seg sammen på fortauene i den russiske hovedstaden. Med jevne mellomrom tuter biler som kjører forbi i sympati med dem.

Det er ikke godt å si hvor mange de er, sannsynligvis mange tusen. De er møtt opp for å vise støtte for den sultestreikende opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj.

– Jeg demonstrerer for frie valg i Russland. Jeg ønsker at Navalnyj skal settes fri, sier Jevgenia til NRK.

«Jeg vil at Russland skal bli lykkelig» står det på plakaten til Jevgenia. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Både i Moskva og St. Petersburg er det tillyst demonstrasjoner. Tidligere på dagen samlet folk seg i blant annet Vladivostok i Øst-Russland, Sibir og Uralfjellene. Moscow Times skriver på Twitter at det var rundt 3000 som protesterte i Novosibirsk.

FN-eksperter advarer

Demonstrantene mener at russiske myndigheter har fengslet Navalnyj av politiske årsaker. Nå sultestreiker han på tredje uka. I dag kom menneskerettseksperter fra FN med en uttalelse. De mener livet hans er i fare og ber om at han snarest evakueres.

Fakta om Aleksej Navalnyj Ekspandér faktaboks * Russisk regimekritiker og blogger (44) med millioner av følgere på Twitter og YouTube. Utdannet jurist. Gift og tobarnsfar. * Startet i 2007 en antikorrupsjonskampanje ved å kjøpe seg inn i statskontrollerte selskaper for å kunne stille kritiske spørsmål på generalforsamlingene. * Har organisert en rekke demonstrasjoner mot president Vladimir Putin. * Ekskludert fra det liberale partiet Jabloko i 2008, der han hadde vært aktiv siden 2000, anklaget for å skade partiet med sine nasjonalistiske tendenser. * Leder for det lille Partija Progressa – Fremskrittspartiet – siden opprettelsen i 2013. * Fikk 27 prosent av stemmene ved ordførervalget i Moskva i september 2013. * Har vært pågrepet og dømt for underslag og hvitvasking, anklager han selv hevder var politisk motivert. Han er også pågrepet og dømt for deltakelse i ulovlige demonstrasjoner flere ganger. * Ønsket å stille som presidentkandidat og utfordre Putin i valget i 2018, men kandidaturet ble ikke godkjent. * 20. august i fjor ble han akutt syk på et passasjerfly på vei fra Sibir til Moskva. To dager senere ble han evakuert til Berlin etter kraftig vestlig press. * Tester har vist at han ble forgiftet med nervegiften novitsjok. * 17. januar ble Navalnyj pågrepet da han vendte tilbake til Russland. * Han ble i februar dømt til å sone 2,5 år i en arbeidsleir for brudd på meldeplikten etter en betinget dom fra 2014. Dommen var basert på en svindelsak Navalnyj avviser som fabrikkert. * 31. mars innledet han en sultestreik med krav om bedre helsehjelp for ryggsmerter og nummenhet i beina og hendene. (Kilde: NTB)

– Vi mener Navalnyjs liv er alvorlig truet, sier de fire uavhengige ekspertene, som understreker at de ikke snakker på vegne av FN. De ber russiske myndigheter sørge for at han «har tilgang til sine egne leger, og tillater at han blir evakuert for presserende medisinsk behandling utenlands».

Navalnyjs kone dukket opp blant demonstranter i Moskva (video: PROEKT. MEDIA) Du trenger javascript for å se video. Navalnyjs kone dukket opp blant demonstranter i Moskva (video: PROEKT. MEDIA)

I Moskva blir demonstrantene møtt av mange få politifolk. Det er satt opp sperringer. Blant annet er et stort område rundt Kreml stengt av. Politiet står klare med busser og biler som de vanligvis bruker til å frakte arresterte bort i.

Russisk opprørspoliti setter opp sperringer i en gate i Moskva. Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP

Ikke enig, men demonstrerer likevel

– Jeg er uenig i mye av det Navalnyj står for. Men av hensyn til Russlands framtid og egen samvittighet deltar jeg i demonstrasjonen i dag, sier Arkadij.

Arkadij er en av de mange som protesterer i Moskva. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

NRK møter ham foran Kreml. Arkadij sier at han håper forholdene i landet skal bli mer normale.

Flere enn 1000 demonstranter er blitt pågrepet i de forskjellige byene i landet, ifølge obervatørgruppa OVD.

Politiet har advart om at det vil få konsekvenser å delta i det de kaller ulovlige samlinger. I St. Petersburg har studenter fått beskjed om at de kan bli utvist fra universitetet hvis de deltar i demonstrasjoner.

I St. Petersburg ble det sammenstøt mellom politi og demonstranter. Flere ble arrestert. Foto: Dmitri Lovetsky / AP

Også i andre europeiske byer har protestene blitt markert. I Oslo møtte rundt 70 demonstranter opp utenfor Stortinget. I London gikk om lag 250 ut i gatene og i tyske Düsseldorf møtte det opp rundt hundre, melder de internasjonale nyhetsbyråene.