På den 24. dagen av sultestreiken sier den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj at han ikke lenger vil fortsette.

Han viser til rådene han har fått fra sine personlige leger. De har i flere dager advart om han kan dø når som helst. Blodprøver har vist at kaliumnivået er altfor høyt, noe som kan føre til hjertestans.

– Takket være den kjempestore støtten fra gode mennesker over hele landet og fra andre land, så har vi gjort kjempestor framgang, sier Navalnyj i sin melding.

Regimekritikeren satte i gang sultestreiken den 31. mars fordi han mente at han ikke fikk den medisinske hjelpen han trenger i fengselet.

Han har klaget over smerter i ryggen og nummenhet i bein og hender.

Tok advarsel alvorlig

For et par dager siden ble han overført til et fengselssykehus i byen Vladimir, 180 kilometer øst for Moskva. Han soner i et annet fengsel i byyen Pokrov 85 kilometer øst for hovedstaden.

UTENLANDSK STØTTE: Utenfor den russiske ambassaden i London var det en markering til støtte for Navalnyj. Foto: HENRY NICHOLLS / Reuters

Fengselsmyndighetene har gjentatte ganger sagt at Navalnyj får den hjelpen han trenger. De mener også at han ikke har noen alvorlige medisinske problemer.

I går skrev opposisjonspolitikerens leger at det om kort tid ikke ville være noen pasient å behandle hvis han fortsatte med sultestreiken.

I dag skriver Navalnyj at «den uttalelsen fra leger jeg stoler på, er det verd å legge merke til».

Han vil likevel fortsette å kreve bedre medisinsk hjelp for de problemene han opplever.

Store demonstrasjoner

I forgårs arrangerte Navalnyjs støttespillere protester i om lag 100 russiske byer.

Den største demonstrasjonen var i Moskva der om lag 10 000 mennesker deltok.

ULOVLIG: I sentrum av Moskva deltok mange tusen mennesker i demonstrasjonen i forgårs til støtte for opposisjonspolitikeren. Myndighetene advarte mot å delta, fordi det ikke var gitt tillatelse til protesten. Foto: SHAMIL ZHUMATOV / Reuters

Det var et voldsomt politioppbud i hovedstaden, og et stort område rundt Kreml var sperret av for publikum. Men protesten gikk rolig for seg, bare om lag 30 personer ble arrestert.

I St. Petersburg brukte politiet mye makt, og om lag 800 personer ble arrestert.

I går fikk Navalnyj besøk av en advokat, og via vedkommende fikk han takket alle dem som viste sin støtte.