Den fremste kritikeren av president Vladimir Putin står i fare for å dø i fengselet, mener menneskerettsorganisasjonen.

Onsdag melder The Guardian at helsetilstanden hans er forverret blant annet ved at han mister følelse i hendene sine. Fra før har han voldsomme smerter i ryggen og symptomer som minner om tuberkulose.

– Tortur

Sjefen for Amnesty International mener måten opposisjonslederen blir behandlet på, er ren tortur.

Amnesty International mener Navalnyj blir utsatt for tortur og at han kan komme til å dø i fengsel. Bildet er tatt under en rettshøring i Moskva 20. februar, da helsetilstanden hans var langt bedre. Foto: Maxim Shemetov / Reuters

– Han er plassert under forhold som Amnesty International mener er tortur, sier generalsekretær Agnès Callamard i et TV-intervju.

– Å bli hindret fra å sove, er en form for tortur. Det at han blir vekket hver time eller annenhver time, er en form for tortur, gjentar hun.

Intervjuet er gjort i Paris der den velkjente menneskerettsorganisasjonen har hovedkvarteret sitt.

Navalnyj har sagt at vaktene vekker ham åtte ganger hver natt. Frarøvelse av søvn er en kjent torturmetode.

– Det faktum at han ikke har tilgang til en lege han kan stole på, er en form for inhuman behandling, sier generalsekretæren.

– Når du legger sammen alt han utsettes for, ser det for meg ut som russiske myndigheter bevisst plasserer ham i en situasjon der han kan komme til å lide en sakte død. Og det er mulig at de forsøker å skjule det de gjør med ham, fortsetter Callamard.

Deler av intervjuet med sjefen i Amnesty er også gjengitt i en nettartikkel til nyhetsbyrået Reuters.

– Biden bekymret

Bekymringen til Amnesty International kommer dagen etter at Navalnyjs lege, Anastasia Vasiljeva, ble arrestert utenfor fengselet der den russiske opposisjonspolitikeren soner.

Navalnyjs lege ble arrestert utenfor fengselet tirsdag. Anastasia Vasilyeva ønsket å gi ham medisiner og sjekke helsetilstanden som har forverret seg. Foto: Pavel Golovkin / AP

Vasiljeva ønsket å komme med medisiner til Navalnyj og sjekke helsetilstanden hans.

Onsdag kveld kommer det også bekymringsmeldinger fra Det hvite hus.

– Vi er opprørt over rapportene om at Navalnyjs helse har forverret seg. Vi ber russiske myndigheter gjøre alt for å sikre at han blir godt tatt vare på, sier president Joe Bidens pressetalskvinne Jen Psaki.

– Så lenge han er i fengsel, er det den russiske regjeringens ansvar å sikre at helsen hans er god, sier Psaki.

Sultestreik

Opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj skrev mandag på Instagram at han vil fortsette med sultestreiken i fengselet, selv om helsen skal ha blitt verre.

Navalnyj har sultestreiket siden onsdag i forrige uke.

Har Putin et ønske om at den fremste kritikeren av ham skal dø i fengselet? Amnesty International mener det er sannsynlig. Foto: Mikhail Klimentyev / AP

Fengselsmyndighetene har opplyst at han er blitt flyttet fra cellen til fengselssykehuset som er en del av en fangekoloni i Pokorov.

Ifølge Navalnyjs medarbeidere gikk han ned åtte kilo allerede før sultestreiken startet.

Tre av medfangene har blitt overført til sykestuen etter å ha fått påvist tuberkulose.

Forgiftning

Navalnyj ble arrestert på flyplassen i Moskva i januar, etter at han kom tilbake fra medisinsk behandling i Tyskland.

22. august i 2020 ble Navalnyj i all hast evakuert med ambulansefly til Tyskland. Han hadde vært utsatt for et angrep med nervegassen Novitsjok. Foto: Alexey Malgavko / Reuters

Den kjente opposisjonspolitikeren ble sendt i all hast til Tyskland i fjor høst etter å ha vært forgiftet av nervegassen Novitsjok.

Aleksej Navalnyj soner en 2,5 år lang fengselsstraff for bedrageri og ærekrenkelser, noe tilhengerne hans mener er en politisk motivert dom.

Navalnyj er en kjent kritiker av Kreml og Putin. Fengslingen har blitt møtt med sterk kritikk fra høyt hold.

– Må settes fri

I mars krevde Norge og 44 andre land i FNs Menneskerettighetsråd at Navalnyj skulle løslates.

Også Nato har kritisert Russland for dette.

– Vi sender et tydelig politisk budskap og ber om en upartisk etterforskning av Navalnyj-saken, og at Aleksej Navalnyj og andre som er arrestert, slippes fri umiddelbart, sa Nato-sjef Jens Stoltenberg i Brussel 24. mars.

Kreml vil ikke kommentere helsetilstanden til Navalnyj. I en uttalelse tirsdag sa de at hvis han er syk vil han få den samme behandlingen som andre fanger.