Aleksej Navalnyj er trolig verdens mest kjente politiske fange.

Han sitter i en straffekoloni i Pokrov, en by om lag 100 kilometer øst for Moskva.

Der soner han en fengselsdom på to og et halvt år. Den fikk han tidligere år da en domstol avgjorde at en tidligere betinget dom skulle gjøres ubetinget.

Krever legebesøk

I kveld ble kjent på sosiale medier at den russiske opposisjonspolitikeren har satt i gang en sultestreik.

– Jeg har begynt å sultestreike fordi jeg krever at loven blir fulgt og at en lege får besøke meg, skriver Navalnyj.

Han klaget nylig over smerter i ryggen og i et ben, og har krevd bedre smertestillende medisiner.

Opposisjonslederen ble nylig undersøkt på et sykehus utenfor fengselet, men ble sendt tilbake med smertestillende tabletter.

I dag skriver Navalnyj at han har begynt å miste følelsen i begge ben.

Han forteller også at han ligger på senga og leser i Bibelen, siden det er den eneste boka han har fått i løpet av ukene i straffekolonien.

STRENGT FENGSEL: Navalnyj soner i en straffekoloni i byen Pokrov øst for Moskva. Foto: TATYANA MAKEYEVA / Reuters

Tidligere har Navalnyj også skrevet at han vekkes hver time gjennom natta av en vakt som tar bilde av ham. Fengselsvesenet har bestemt at han kan komme til å rømme. Derfor disse kontrollene.

Navalnyj mener at det å ikke få sove sammenhengende er en form for tortur.

Planlegger nye protester

Navalnyjs støttespillere har satt i gang en kampanje på internett for å få støtte til nye, store demonstrasjoner mot president Vladimir Putin og resten av landets fremste ledere.

POLITIMAKT: Store politistyrker ble tidligere i år satt inn mot demonstranter som krevde at opposisjonspolitikeren må settes fri. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Når mange nok har meldt seg på, ønsker opposisjonen å sette i gang nye protestaksjoner over store deler av Russland.

Da Navalnyj kom tilbake til Russland i januar, ble han arrestert på flyplassen i Moskva.

Da hadde han vært i Tyskland for å få behandling for forgiftningen han ble utsatt for i Sibir i august.

Behandlingen av opposisjonspolitikeren førte til demonstrasjoner i mer enn 100 byer.

Det er svært lenge siden det har vært noe liknende i Russland.

KREVER DEMOKRATI: Svært mange av Navalnyjs støttespillere ble arrestert i Moskva da de deltok i demonstrasjoner som myndighetene kalte ulovlige. Foto: Dmitri Lovetsky / AP

Mer enn 11 000 personer skal ha blitt arrestert i forbindelse med protestene.

I går kveld snakket Putin på telefon med forbundskansler Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron.

Fra vestlig side ble det sagt at Navalnyj må settes fri og få medisinsk hjelp.

Det avviste den russiske presidenten.

Les også: Norge støtter EUs straffetiltak mot Russland