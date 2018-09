Nasjonalmuseet i Rio i brann

Flere millioner objekter fra arkeologiske utgravninger og historiske gjenstander skal ha vært i bygget som gikk opp i flammer, opplyser Reuters.

Brannen skal ha brutt ut etter stengetid søndag. Brannmannskaper kjempet for å redde den historiske bygningen og de mange historiske gjenstandene bygget rommer.

Det er ikke meldt om skadde i brannen.

– Dette er en tragisk dag for Brasil. 200 år med arbeid og forskning og kunnskap er gått tapt, sier president Michel Temer i en uttalelse.

Foto: Ricardo Moraes / Reuters

«Kultur-tragedie»

Museet er den eldste vitenskapelige institusjonen i Brasil og et av de største museene for naturhistorie og antropologi (læren om mennesket, og hvordan de lever) i Amerika.

I et intervju med tv-kanalen Globo, kaller direktøren for nasjonalmuseet brannen for en «kulturtragedie», skriver BBC.

Nasjonalmuseet hører under det brasilianske utdanningsdepartementet og Rio de Janeiro føderale universitet.

Kjent bygg

Bygningen museet ligger i fungerte som residens for den portugisiske kongefamilien mellom 1808 og 1821, før det ble museumsbygg i 1892.

Nasjonalmuseet ble på sin side stiftet i 1818, og huser blant annet historiske gjenstander fra det gamle Egypt og det eldste menneske-fossilet funnet i Brasil, et 12.000 år gammelt skjelett av en kvinne.