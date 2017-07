Han ble arrestert lørdag i en stor operasjon der 150 politimenn deltok, skriver Brasils føderale politi på sin nettside.

Da Rocha har gått under kallenavnet «Cabesa Branco» - «Hvithode» på norsk – og er regnet som en Sør-Amerikas største narkokonger.

I forbindelse med arrestasjonen konfiskerte politiet verdier for over 80 millioner kroner. Blant dem som ble konfiskert var fly, luksusbiler, gårder og andre eiendeler.

Brasiliansk politi har offentliggjort en bildeserie av Luiz Carlos da Rocha som viser hvordan han har forandret utseende ved hjelp av plastiske operasjoner. Til høyre bildet slik han så ut da han ble arrestert lørdag. Foto: Policia Federal

Fem tonn kokain i måneden

Da Rocha er mistenkt for å være en av hovedleverandørene av kokain til de ekstremt voldelige bandene som kontrollerer narkotikahandelen i de brasilianske storbyene São Paulo og Rio de Janeiro.

Ifølge BBC sendte han opptil fem tonn kokain i måneden videre til storbyene og til smuglere som tok med seg stoffet videre til Europa.

Kokainet kom opprinnelig fra Bolivia, Peru og Colombia. Det ble fraktet inn ved hjelp av småfly via venezuelansk luftrom til avsidesliggende rancher i det vestlige Brasil.

Etter landing ble stoffet gjemt ombord i spesiallagede, hemmelige rom i lastebiler som tok med seg kokainet videre.

For bare en knapp uke siden tvang det brasilianske luftvåpenet et småfly til å lande i delstaten Goias i Vest-Brasil.

Ombord i flyet fant politiet et halvt tonn kokain. Det er ikke klart om kokainen i flyet kan knyttes til da Rocha.

Hadde endret utseende

Luiz Carlos da Rocha levde under det falske navnet Vitor Luiz de Moraes da han ble pågrepet.

Ifølge politiet hadde han gjennomgått plastiske operasjoner for å endre sitt utseende.

Politiet sier at de sammenlignet nye og gamle bilder av ham før de gikk til aksjon og at de konkluderte med at det var samme person til tross for ansiktsendringene.