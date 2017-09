Nå starter kampen om å få bygge Trumps grensemur

Over et halvt år etter at han tok over embetet, er det første spadetaket for å bygge muren fortsatt ikke tatt.

Men denne uken offentliggjorde amerikanske grensemyndigheter de fire kandidatene som er valgt ut til å bygge hver sin prototyp av hvordan en fremtidig mur skal se ut.

Skal teste motstandsdyktigheten

I denne runden er det forslag til en mur støpt i betong som skal testes ut. Entreprenørene skal bygge hvert sitt forslag i San Diego i California.

De fire murene blir 9 meter brede og 9 meter høye og byggingen skal starte i løpet av få uker. Når prototypene står ferdig ut på høsten en gang, skal de gjennom et omfattende testprogram for å undersøke hvor gode de er til å holde inntrengere ute.

– Testingen vil fokusere på estetikken, hvor lett de er å ta seg over og hvor motstandsdyktige de er mot sabotasje, sier nestsjef for US Customs and Border Protection (CBP) Ronald Vitiello til BBC.

FREMTIDEN: Dette er ett av forslagene til hvordan Trumps mur kan bli seende ut. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Ifølge Vitiello skal man teste hvor motstandsdyktige murene er mot håndholdt verktøy, men det er ikke planer om å utsette dem for kraftige våpen i denne omgang.

Murene må også utstyres med kabelgater og opplegg for ulike sensorer og overvåkingskameraer.

I tillegg må den gå minst 1,8 meter ned i bakken for å gjøre det vanskeligere å grave seg under.

Trump trenger penger

De fire selskapene som har fått oppdraget har blant annet erfaring med bygging av ambassader, militære anlegg, motorveier og byfornyelse.

Vitiello sier til BBC at han ikke kjenner til om noen av dem har erfaring med bygging av grensemurer.

I løpet av neste uke skal fire ny entreprenører presenteres. Disse har fått i oppdrag å bygge muren av andre materialer enn betong.

Kontraktene er prissatt til rundt en halv million dollar hver, og ifølge The New York Times har grensemyndighetene omfordelt totalt 20 millioner dollar fra andre budsjettposter for å starte testingen av Trumps prestisjeprosjekt.

VIL IKKE BETALE: Donald Trump krever at Mexico betaler for muren, noe president Enrique Pena Nieto har kontant avvist. Foto: SAUL LOEB / AFP

Trump har bedt om at Kongressen overfører 1,6 milliarder dollar i år for å kunne starte byggingen. Presidenten har truet med å stenge ned de føderale myndighetene dersom han ikke får gjennomslag for kravet.

Trump har gjentatte ganger sagt at Mexico må betale regningen for muren, men har også åpnet muligheten for å kle muren med solceller for å la den finansiere seg selv.

Grensen mellom Mexico og USA er på i overkant av 3000 kilometer, og en tredel av grensen har allerede i dag fysiske sperringer i en eller annen form.