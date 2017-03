Slik blir Trumps Mexico-mur – skal være «estetisk tiltalende»

Det har lenge vært klart at USA planlegger å bygge en mur langs landets sørlige grense mot Mexico. Allerede i januar undertegnet USAs president Donald Trump dokumentet som slår fast at muren skal bygges.

Det har likevel ikke vært klart hvilke krav Trump stiller til grensemuren.

To alternativ

Sent fredag kveld publiserte USAs toll- og grensekontrollmyndighet (CBP) kravene til selskap som ønsker å bygge muren langs mellom USA og Mexcio.

CBP har kommet med to ulike alternativer for entreprenører:

Toll- og grensekontrollmyndighetene ønsker nå at entreprenørselskaper skal sende inn designforslag og prototyper, opplyser en talsperson for CBP til NPR.

En mur på rundt ni meter skal skille grensen mellom USA og Mexico i fremtiden. Foto: JOHN MOORE / AFP

Blant kravene amerikanske myndigheter stiller til muren er:

Den skal være 30 fot høy (rundt 9 meter), men CBP legger til at en høyde på 18 fot (5,4 meter) «kan være akseptabelt».

Den skal være umulig for mennesker å komme seg over uten en stige.

CBP, som er en del av Department of Homeland Security, krever også at det skal være umulig for personer å grave tunneler under muren.

Det holder ikke med gjerde langs grensen lenger, mener Donald Trump. Entreprenørselskaper har nå fått vite hvilke krav det stilles til muren. Foto: Christian Torres / Ap

Skal være «estetisk tiltalende»

Myndighetene beskriver også i dokumentet som er offentliggjort hva muren må kunne stå opp mot:

Slegger, øks, batteridrevne slagverkstøy, batteridrevne skjæreverktøy, og andre lignende verktøy.

Muren langs den sørlige grensen skal ikke minst se bra ut, men bare på den ene siden. I dokumentet står det at nordsiden av veggen (dvs. den amerikanske siden) skal være «estetisk tiltalende», den skal være farget, og gli inn i omgivelsene.

Det står derimot ingenting om hvordan muren skal se ut på den meksikanske siden.

Grensen mellom USA og Mexico er nesten 3200 kilometer lang, 1100 kilometer har i dag et gjerde som skiller de to landene.

Kostbar mur

I januar undertegnet USAs president Donald Trump dokumentet som bekrefter at muren skal bygges. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Det er fortsatt uklart hvor mye muren til USAs president Donald Trump kommer til å koste. Ifølge Trump selv vil den koste rundt 100 milliarder kroner, men en studie som er gjennomført av prestisjeuniversitet MIT anslår at muren kommer til å koste 322 milliarder.

Trump la denne uken frem en kladd av sitt første budsjett. I forslaget fra presidenten står det at regjeringen ønsker å investere 22 milliarder i grensekontroll, blant annet til planlegging, design, og konstruksjon av muren.

Over 400 selskaper har meldt sin interesse for å bygge muren til CBP. Hvem som kommer til å betale regningen er heller ikke klart. Trump har tidligere vært klar på at Mexico kommer til å betale for muren, men hvordan dette skal gjøres er fortsatt uklart.