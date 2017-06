Trump vil bygge solcellemur mot Mexico

– Grensa i sør har mye sol, mye varme. Vi vurderer å bygge en solcellemur. Slik at den kan produsere energi og finansiere seg selv, sa Trump under en tale i Cedar Rapids i Iowa onsdag.

Trump ba for flere måneder siden om gode forslag til hvordan det gigantiske prosjektet skal kunne settes ut i livet, og ett av dem kom fra forretningsmannen Tom Gleason i Las Vegas. Gleason foreslo å kle muren med solcellepanel.

Trump sier nå at dette var hans egen idé.

– Godt tenkt, ikke sant? Min idé, skrøt Trump onsdag.

– Bare tenk over det. Desto høyere vi bygger den, jo mer verdifull blir den, fortsatte han.

Trump har lovet å bygge en mur langs den over 3000 kilometer lange grensa mot Mexico, og mener det skal stanse ulovlig innvandring og narkotikasmugling til USA.

Regninga for muren har han sagt at Mexico må ta, noe Mexico blankt avviser. Også Den amerikanske Kongressen har nektet å betale for muren.

– Stor investering

– For at en solcellemur skal kunne lønne seg, så må Trump kunne selge elektrisiteten som produseres av anlegget til noen som er villige til å betale relativt bra, sier Anne Grete Hestnes, som har hatt solenergi som fagfelt i 35 år. Foto: Anne Jørgensen Bruland / NTNU

Den pensjonerte professoren i arkitektur og energi, Anne Grete Hestnes, har hatt solenergi som fagfelt i 35 år.

Hun mener det er lurt å bruke solceller til å produsere energi når det først skal stå en mur i et område med mye sol.

– Men at det betaler for muren, tror jeg ikke, sier hun til NRK.

USAs sikkerhetsdepartement har anslått at muren vil koste 21,6 milliarder dollar (180 milliarder norske kroner). Hestnes tviler sterkt på at solceller kan betale for hele muren.

– Solceller er ikke gratis. Prisen har gått ekstremt mye ned, men det er fremdeles en relativt stor investering, i hvert fall i denne størrelsen. For at dette skal kunne lønne seg, så må han kunne selge elektrisiteten som produseres av anlegget til noen som er villige til å betale relativt bra.

Kan måtte kjøpe solceller fra Kina

Ifølge professor emeritusen er det vanligvis mest fornuftig å bruke strømmen i nærheten av der den produseres, for det koster å sette opp kraftledninger eller annen frakt av elektrisiteten.

– Jeg vet ikke hvor mange tettsteder, byer eller brukere av strøm det er langs muren, men jeg tror det blir et vanskelig regnestykke.

I tillegg peker Hestnes på et annet poeng:

– Nesten alle solceller produseres i Kina, så at Trump skal støtte kinesisk produksjon, er et annet interessant moment i denne sammenhengen.

