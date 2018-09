Nå starter det politiske spillet i Sverige

Det strammer seg til i det politiske dramaet som ryster Sverige. Stefan Löfven ble tirsdag kastet som statsminister, men styrer landet videre til en ny regjering er på plass. Det kan komme til å ta lang tid.

1. Hvordan foregår regjeringsforhandlingene?

Andreas Norlén ble mandag valgt til talman i den svenske riksdagen. Han får nå en svært sentral rolle i det politiske spillet som går over i en ny fase. Det er hans oppgave å foreslå hvem som skal danne regjering. Det blir ingen enkel oppgave.

Talmannen snakker med alle partiene i riksdagen for å kartlegge hvordan de stiller seg i regjeringsspørsmålet.

Ut ifra samtalene skal talmannen vurdere hvilke regjeringsforslag som har størst mulighet til å få nødvendig støtte i riksdagen.

Den borgerlige alliansen, som består av partiene Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna og Liberalerna, har gjort det klart at den vil forsøke å danne en regjering med Ulf Kristersson som statsminister.

Stefan Löfvens invitasjon til sentrumspartiene Centerpartiet og Liberalerna om et blokkoverskridende samarbeid, har foreløpig blitt avvist.

Men Löfven vil trolig ikke gi fra seg statsministerposten uten kamp.

Sverigedemokraterna vil få en nøkkelrolle i regjeringsspørsmålet. Partiet plasserte seg tydelig på borgerlig side under valgkampen, men alliansen har så langt avvist å snakke med Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraternas leder, Jimmie Åkesson, sa tirsdag at han vil stemme nei til Ulf Kristersson og en allianseregjering dersom det politiske bildet ikke endrer seg.

SVERIGEDEMOKRATERNA: Partileder Jimmie Åkesson sa tirsdag at han vil stemme nei til en allianseregjering dersom det politiske bildet ikke endrer seg. Foto: Henrik Montgomery/TT / NTB Scanpix

2. Hva skjer når talmannen foreslår en statsminister

Når talmannen føler seg klar til å foreslå en ny statsminister, skal riksdagens representanter stemme over kandidaten. Riksdagen stemmer ikke for, men eventuelt mot, den foreslåtte statsministeren. Talsmannens kandidat blir statsminister hvis under halvparten av riksdagens medlemmer stemmer imot, skriver Expressen.

Svenske kommentatorer tror Ulf Kristersson fra Moderaterna får muligheten til å danne regjering først.

Dersom talmannens foreslåtte statsminister stemmes ned, får han tre forsøk til på å utpeke en regjeringskonstellasjon. Sier riksdagen nei til alle, blir det nyvalg i Sverige. Det må holdes innen tre måneder.

NY TALMAN: Andreas Norlén ble mandag valgt til ny talman i riksdagen. Det er hans oppgave å foreslå hvem som skal bli ny statsminister i Sverige. Foto: Stina Stjernkvist/TT / NTB scanpix

3. Hvor dårlig tid har talmannen?

Det haster med å få en ny regjering på plass. Senest 15. november skal riksdagen stemme over statsbudsjettet i Sverige.

Etter forrige riksdagsvalg stilte talmannen krav om at en ny regjering måtte være sikre på å få sitt budsjett gjennom riksdagen. Den nye talmannen ville mandag ikke si om han vil stille et liknende krav.

I Sverige trengs det ikke flertall for å få et budsjett igjennom, men regjeringens budsjettforslag må få flest stemmer, skriver SVT.

4. Hva skjer hvis ikke regjeringen får gjennom sitt budsjett?

Får ikke den nye regjeringen gjennom sitt budsjett, kan statsministeren utlyse nyvalg. En slik situasjon oppsto etter forrige valg da Sverigedemokraterna overraskende stemte for den borgerlige alliansens alternative budsjett i riksdagen.

Daværende statsminister Stefan Löfven utlyste først nyvalg, før partiene senere ble enige om den omstridte «Decemberöverenskommelsen». Der lovet de andre partiene i riksdagen, minus Sverigedemokraterna, at den sittende regjeringens budsjett skulle slippes gjennom riksdagen slik at en minoritetsregjering kunne styre landet. Denne avtalen gjelder ikke lenger i Sverige.