Sverigedemokraterna klarer ikke å fylle stolene – fikk flere mandater enn de hadde kandidater

De 22 ubesatte plassene fordeler seg på 17 kommuner rundt om i Sverige.

Nå viser en gjennomgang gjort av SVT at alle de 22 mandatene som ikke blir fylt opp, tilhører Sverigedemokraterna.

Resultatet er at velgerne som har stemt inn en kandidat i de aktuelle kommunene, ikke blir representert.

– Det skyldes at man har fått fler mandater enn man har hatt kandidater, sier Hans-Ivar Swärd i den svenske Valmyndigheten.

Sverige hadde en valgdeltagelse på 87,18 prosent ved årets valg, det høyeste siden 1965. Her telles stemmer i rådhuset i Stockholm, kjent som Stockholms stadshus. Foto: Anders Wiklund/TT / NTB scanpix

Hadde valglister uten navn

I Sverige kan velgerne selv skrive inn navn på listene før de legger dem i stemmeurnen, hvis ikke partiene har valgt å «låse» listen.

Partiet var redd for at nazistorganisasjoner som Nordiska motståndsrörelsen (NMR) skulle kuppe listene å få valgt inn nazister i kommunestyrene. Det skjedde ved valget til Ludvika kommunestyre i 2014, da en NMR-aktivist ble valgt.

I Sverige stiller alle partiet lister i alle kommuner. For å unngå at nazister eller andre igjen skulle utnytte situasjonen, gikk partiet flere steder til valg med lister uten navn eller med et navn på en person som ikke var valgbar.

Det førte til at partiets velgere i sju kommuner, Arvidsjaur, Haparanda, Norsjö, Sorsele, Åsele, Gagnef og Vansbro, er uten representant til tross for et godt valg.

Sverigedemokraternas Petter Nilsson sto på liste i fire kommuner. Foto: SVT

Ble valgt inn i fire kommuner

Petter Nilsson ble valgt inn for Sverigedemokraterna i kommunestyret i Umeå i det nordlige Sverige. Nilsson bor i Umeå og setter seg derfor på sin stol i kommunestyret 15. oktober.

Samtidig sto Nilsson også som eneste på Sverigedemokraternas liste i tre andre nordsvenske kommuner, Sorsele, Norsjö og Åsele.

Nilsson ble valgt inn også de tre kommunene, men kan ikke sitte i kommunestyret fordi han bor i en annen kommune.

Resultatet at er Sverigedemokraternas stol i de tre kommunene blir stående tom de neste tre årene.

Nilsson sier at det ikke er noen ønskverdig posisjon partiet har havnet i. – Det beste hadde vært om vi hadde hatt kandidater i alle kommuner og at alle var valgbare, sier han.