Myndighetene stengte byen – men nå jubler australske bartendere

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Etter at smittetallene har steget til værs i rekordfart i flere land, kan innbyggerne i australske Melbourne håpe på en julefeiring uten altfor mange restriksjoner.

For mens barer og restauranter må redusere åpningstidene i land som Italia – og for så vidt Norge – jubler næringen i australske Melbourne over at en lang og tøff lockdown nå er over.

Natt til onsdag (norsk tid) var restaurantbransjen i byen igjen klar til å ta imot gjester, og det har vært hektiske forberedelser ved byens barer og spisesteder for å få alt klart til åpning.

Den australske avisen Herald Sun skriver at utesteder ble fullbooket i løpet av få timer da nyheten om gjenåpning ble kjent.

Epidemiolog Raina McIntyre ved Kirby Institute, mener at måten Australia har taklet pandemien på har vært lysår foran land som USA og Storbritannia.

.– Det er sjokkerende. Når vi tenker på pandemier, tror vi ikke at rike land kommer til å falle fra hverandre, men det er akkurat det vi har sett, sier hun til BBC.

Les også: Voldsomme protester mot nye koronatiltak i storbyer i Italia og Spania

ÅPNER: Ved spisesteder og barer gjør man seg klar til åpning. Foto: William West / AFP

Stengte ned byen

Melbourne, som ligger i delstaten Victoria, har i likhet med Oslo i Norge vært episenteret for koronasmitten i landet.

Resten av Australia har vært spart fra de alvorligste utbruddene. Myndighetene satte derfor inn strenge tiltak for å hindre at smitten skulle spre seg fra Melbourne til resten av landet.

Måten de gjorde det på var å stenge ned byen.

Barer, restauranter og butikker ble stengt. Ansiktsmasker ble påbudt, og det ble innført portforbud om natten.

Det australske forsvaret ble også satt inn for å ta stikkprøver av om smittede faktisk holdt seg hjemme.

En av de store utfordringene for Australia var geografien. Australia er en stor og isolert øy. Allerede i mars stengte derfor landet grensene for utenlandske reisende for å hindre importsmitte.

Nesten 8,5 millioner tester har også blitt utført i Australia siden pandemien startet. Mer enn en tredjedel av disse har blitt gjennomført i Victoria.

RETURNERER: Gjestene er på vei tilbake til barene og restaurantene i Melbourne. Foto: William West / AFP

– Er stolt over det vi har oppnådd

7. juli i sommer måtte byen stenge ned for andre gang etter en eksplosiv smitteøkning. I august toppet det seg med over 700 smittede per dag.

Tidligere denne uken kunne imidlertid Melbourne offentliggjøre at nedstengingen var over etter mange tøffe måneder. Da hadde det gått to dager på rad uten nye smittetilfeller. Sist det skjedde var tilbake i mars.

Ved midnatt natt til onsdag oppheves altså mange av de strenge restriksjonene. Barer, restauranter og butikker kan åpne igjen.

Det blir lov til å gå på besøk til hverandre igjen, men riktignok fortsatt med begrensninger: Det er ikke lov med mer enn to voksne gjester. Voksne og barn får heller ikke reise mer enn 25 kilometer hjemmefra.

STOPP NEDSTENGNINGEN: Nedstengingen har også møtt motstand i befolkningen. Foto: William West / AFP

Innbyggerne i Melbourne har kommet seg gjennom en av de lengste og tøffeste nedstengingene under pandemien – riktignok ikke helt uten motstand.

Nedstengingen har ført til protester, og det har også i Australia blitt arrangert demonstrasjoner mot myndighetenes tiltak.

– Jeg er ganske stolt over det vi har oppnådd her, sier likevel lege og direktør for Doherty Institute i Melbourne, Sharon Lwin.

– Vi hadde absolutt ikke noe annet valg enn å gå inn i en lockdown hvis vi skulle forenes med resten av landet, og det motiverte oss, forteller hun.