Mumie viste seg å være en av forfedrene til Boris Johnson

Foran et alter, med dyre klær og uten tegn på underernæring, dukket mumien opp under en kirkerenovering i byen Basel i Sveits for 43 år siden.

Det viste seg å være en kvinnekropp.

ETTERLIGNING: Slik tror forskerne at Anna Catharina Bischoff kan ha sett ut. Foto: SRF

– Hun var en tykkfallen kvinne, som fikk god og fet mat. Etter min mening tilhørte hun den øvre klassen, sier Gerhard Hotz, kurator ved Basels naturhistoriske museum, til sveitsisk fjernsyn, SRF.

Forskningsarbeidet på mumien ble dokumentert i kunnskapsprogrammet «Einstein», som ble sendt på SRF torsdag 25. januar.

Mumiekroppen avslørte et høyt innhold av kvikksølv, som kan være et tegn på at hun ble behandlet for seksuelt overførbare sykdommen syfilis før hun døde.

Det høye innholdet av kvikksølv sørget for at hun ble mumifisert og godt bevart frem til hun ble funnet. Men det var ingen navn eller gravstøtte som kunne fortelle hvem kvinnen var.

SLEKTSTRE: Slektstreet til Anna Catharina Bischoff avdekket en interessant kobling til nåtiden. Foto: SRF

Sammenlignet DNA

Forskere trodde først at mumien var fra 1600-tallet på grunn av trekisten hun lå i, men i fjor oppdaget slektsforskere i Basel viktig informasjon i noen gamle brev.

DNA-TEST: Rosemary Probst-Rhyiner tilhører slekten Bischoff, og bidro med DNA som kunne bekrefte at mumien var Anna Catharina Bischoff. Foto: SRF

Der fremgikk det at mumien var blitt oppdaget allerede i 1843, og ble den gang knyttet til en velstående familie i Basel, som het Bischoff.

For å være sikre sammenlignet forskere DNA fra mumien mot nålevende slektning til Bischoff-familien, Rosemary Probst-Rhyiner. Resultatene samsvarte.

– Det er veldig sjeldent og eksepsjonelt å finne ut mer om en mumie vi ikke visste noe om. I de fleste tilfeller foreligger det allerede noe fakta, som for eksempel at personen var en farao, konge eller keiser, sier paleontolog og mumieekspert fra universitetet i Zürich, Frank Ruehli, til SRF.

Boris Johnsons «late great grand 'mummy'»

Videre etterforskning viste at mumien var Anna Catharina Bischoff, som døde i 1787. Hun er en av forfedrene til den britiske utenriksministeren Boris Johnson. Han uttrykte stor begeistring på sin Twitterkonto da han ble klar over historien:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Anna Catharina Bischoff ble født i Strasbourg i Frankrike i 1719 og var datter av en pastor. Hun giftet seg da hun var 19 år gammel med sin fars etterfølger, pastor Lucas Gernler.

De fikk syv barn, men kun to døtre vokste opp. Anna Catharina døde i 1787 i Basel i Sveits, ifølge Basels naturhistoriske museum.