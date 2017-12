Motstanderne mener Trump kan tiltales for å hindre etterforskning

I helgen la Trump ut følgende tweet på egen twitter-konto:

– Han kan ha tvitret seg selv til en dom for å hindre etterforskning av en straffbar handling, sier Richard Painter som var etikkrådgiver for George W. Bush ifølge The Guardian.

Trump kan ha kommet med indirekte innrømmelse

Michael Flynn har innrømmet å ha løyet i etterforskningen av kontakten mellom Russland og valgkamporganisasjonen til president Donald Trump. Foto: Carlos Barria / Reuters

Årsaken er at Trump endrer sin egen forklaring om hva han visste når, i forbindelse med FBI-etterforskningen rundt kontakten mellom Russland og Trumps egen valgorganisasjon i tweeten.

Det er spesielt FBI-delen av denne uttalelsen flere medier reagerer på. Da Trump første gang forklarte hvorfor han sparket Flynn, sa han kun at det var fordi han hadde løyet om Russland-kontakten sin til visepresident Mike Pence.

Flynn innrømmet siden at han hadde løyet for FBI, og han impliserte også Trumps medarbeidere.

Lørdagens uttalelse antyder imidlertid at presidenten visste at Flynn hadde løyet til FBI og var under etterforskning, allerede før Trump sparket ham den 13. februar. Ifølge Washington Post kan Trump indirekte ha innrømmet å ha hindret Russlands-etterforskningen.

Det kan i så fall være straffbart, påpeker flere.

Eksperter: – Klar indikasjon på å hindre etterforskning

Senator Dianne Feinstein (D) sier det begynner å bygge seg opp en sak mot presidenten. Foto: Joshua Roberts / Reuters

Painter er ikke den eneste som mener tweeten kan gjøre livet enda vanskeligere for den sittende presidenten.

– Det er en innrømmelse av en villet og korrupt motarbeidelse av rettferdighet, sier Laurence Tribe, professor i grunnlovsrett ved Harvard University, til The Guardian.

Dianne Feinstein, demokraten med lengst fartstid i Sentatets juridiske komité - som har sin egen Trump-gransking, sier til NBC at det begynner å bygge seg opp en sak om å hindre etterforskning.

Demokratenes leder i etterretningskomiteen, Adam Schiff, sier også at mistanken mot Trump vokser når det gjelder Russland-affæren.

Walter Shaub, tidligere leder av US Office og Government Ethics, antyder overfor Washington Post at tweeten var et stort feilsteg som kunne kostet enhver annen president jobben.

Advokaten tar skylda

Advokat John Dowd sier han dikterte tweeten som har skapt hodepine for Trump-administrasjonen. Foto: Brendan Mcdermid / Reuters

Bråket om tweeten til Trump har fått presidentens advokat John Dowd til å ta skylde for meldingen.

Dowd sier til NBC News at han dikterte meldingen til ansvarlig for sosiale medier i Det hvite hus, Dan Scavino.

Uansett hvem som skrev tweeten eller ikke, mener demokrat og kongressmedlem Jerrold Nadler at Flynns forklaring gir nok bevis til å opprette etterforskning av president Trump.