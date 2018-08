Mistenkt russisk spion jobbet ved USAs ambassade i Moskva

Kvinnen, som er russisk statsborger, jobbet for den amerikanske sikkerhetstjenesten Secret Service i en periode på rundt 10 år.

Gjennom arbeidet hadde hun ifølge The Guardian tilgang til amerikanske myndigheters interne kanaler, samt sikkerhetstjenestens hjemmesider og e-postsystem.

Avslørt under rutinesjekk

Kvinnen ble avslørt under en rutinemessig sikkerhetssjekk i 2016. Undersøkelser viste at den russiske kvinnen hadde jevnlig og ikke godkjent kontakt med den russiske sikkerhetstjenesten FSB i flere år.

– Vi regner med at alle russere som er ansatt ved ambassaden har kontakt med den russiske sikkerhetstjenesten. Men denne kvinnen gav dem langt mer informasjon enn hva hun burde, sier en kilde til The Guardian.

Hun skal ikke hatt tilgang til informasjon som var høyt klassifisert, men hun skal ha hatt tilgang til timeplanen til både den amerikanske presidenten og visepresidenten samt deres ektefeller.

Ifølge The Guardians kilde hadde kvinnen god mulighet til samle inn ulike opplysninger, uten at noen fulgte nøye med.

Ambassaden ble varslet av sikkerhetspersonell i januar 2017, og kvinnen ble satt under oppsikt.

– Vi kjente da til forholdet og det var bare å la ting skje: vi gav henne spesifikk informasjon som hun gav videre til FBS, sier kilden til The Guardian.

Sluttet i stillhet

Under den gjensidige diplomat-utvisningen mellom Russland og USA, mistet kvinnen jobben.

Etter at USA utviste russiske diplomater og vedtok sanksjoner som reaksjon på den russiske innblandingen i det amerikanske presidentvalget i 2016, svarte Russland med å forlange at antallet amerikanske diplomater i Moskva skulle være det samme som antall russiske diplomater i Washington.

Mange lokalt ansatte russere ved den amerikanske ambassaden i den russiske hovedstaden, måtte da slutte.

Ifølge The Guardian benyttet Secret Service anledningen til å avskjedige den mistenkte kvinnen i all stilhet, for å unngå offentlig oppmerksomhet rundt saken. Det ble ikke gitt opplysninger videre oppover til politisk nivå om hva som hadde skjedd.

Det amerikanske utenriksdepartementet, som formelt er arbeidsgiver for alle ambassadeansatte, sier til CNN at de undersøker hva som har hendt, men at de ikke kommenterer saker som har med etterretning å gjøre.

I en uttalelse fra sikkerhetstjenesten Secret Service heter det at ingen ikke-amerikanske ansatte har tilgang til opplysninger som berører rikets sikkerhet og at lokalt ansatte kun ansattes i bestemte typer jobber.

Kan ha interesse for Mueller

Saken kan likevel ha stor interesse for spesialetterforsker Robert Mueller og den pågående etterforskningen av den mulige russiske innblandingen i presidentvalget og mulige kontakter mellom valgkampanjen til Donald Trump og Russland.

Kilder stiller nå spørsmålstegn ved om tilgangen som russerne trengte, kom gjennom den mistenkte kvinnen og ikke russiske hackere.