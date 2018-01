Amerikanske medier: Trump ville sparke Mueller i juni

Fire anonyme kilder skal ha fått beskjed om hendelsen, og disse siteres torsdag av både The New York Times, Fox News og Politico.

Spesialetterforsker Robert Mueller, som har ansvaret for Russland-granskingen, skal ha fått vite om episoden i løpet av de siste månedene, ettersom hans etterforskere har intervjuet flere tjenestemenn i Det hvite hus.

Peker på tre interessekonflikter

Dette er første gang det er kjent at Trump har forsøkt å sparke en spesialetterforsker.

Saken ble først kjent i sommer, men Det hvite hus avviste fort at Trump hadde intensjoner om å sparke Mueller.

Ifølge to av de anonyme kildene, skal Trump ha pekt på tre interessekonflikter han mente diskvalifiserte Mueller til å lede etterforskningen.

Presidenten skal ha startet med å påpeke en konflikt om avgifter på Trump National Golf Club i Sterling, som hadde drevet Mueller, som var FBI-sjef på den tiden, til å måtte trekke sitt medlemskap.

Trump skal også ha argumentert for at Mueller var inhabil, der han nylig jobbet for advokatfirmaet som representerte presidentens svigersønn Jared Kushner.

Til slutt avsluttet Trump med å si at Mueller hadde stilt til intervju for å overta stillingen som FBI-sjef dagen før han ble utnevnt til spesialetterforsker.

Truet med å si opp

Etter at Trump hadde beordret Mueller sparket, nektet rådgiver Donald F. McGahn å kontakte justisdepartementet for å avskjedige Mueller.

– McGahn sa heller at han ville si opp, sier kildene til den amerikanske avisen.

Dette skal ha gjort at Trump til slutt trakk ordren tilbake.

VILLE SI OPP: Trumps rådgiver Donald F. McGahn var redd for at å sparke Mueller ville forårsake katastrofale konsekvenser for Trump. Foto: Brendan Mcdermid / Reuters

Rådgiveren skal ha uttalt at avskjedigelsen ville få «katastrofale konsekvenser» for Trumps presidentskap, og var redd for at handlingen ville vekke mistanke om at Det hvite hus forsøkte å hindre Russland-etterforskningen, skriver The Washington Post.

McGahn, en republikansk finansadvokat i Washington som også lenge tjente den føderale valgkommisjonen, var toppadvokat under president Trumps valgkampanje.

Han har siden vært involvert i nesten alle større beslutninger som Trump har tatt, som å blant annet sparke den tidligere FBI-sjefen James Comey. Comey blir nå gransket av Mueller.

Kildene ønsker ikke å bli identifisert med tanke på at de snakker om en pågående etterforskning.