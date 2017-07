Det russiske utenriksdepartementet kom i dag med Russlands svar på at det amerikanske senatet seint torsdag kveld vedtok nye og omfattende sanksjoner mot Russland.

– Tallet på amerikanske diplomater og ansatte ved de amerikanske diplomatiske representasjonene i Russland skal ned på det samme nivå som ved de russiske diplomatiske stasjonene i USA, det vil si 455.

Vil svare med samme mynt

Ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax kan dette bety at hundrevis av amerikanere i løpet av den neste måneden må forlate Russland. Det russiske utenriksdepartementet har satt 1. september som en frist for å gjennomføre nedtrappingen.

–Hvis USA skulle svare med nye utvisninger, så vil vi gjøre det samme heter det i den uvanlig skarpe uttalelsen fra det russiske utenriksdepartementet.

–De nye sanksjonene viser med all tydelighet at forholdet til Russland har blitt et gissel i den indre politiske maktkamp i USA.

Den tidligere presidentadministrasjonen i USA under Barack Obama utviste før nyttår i fjor 35 russiske diplomater og stengte flere feriesteder som russiske diplomater har brukt, som et svar på det man mente var innblanding fra Russland i den amerikanske valgkampen.

USA har varslet straffetiltak mot Russland etter den mistenkte innblandingen i det amerikanske valget i fjor. Russland har avvist alle påstander om innblanding. Foto: Carlos Barria / Reuters

Utvisninger satt på vent

Det russiske utenriksdepartementet gikk da ut og sa at de kom til å svare med samme mynt.

Men i siste øyeblikk ble utvisningen av 35 amerikanske diplomater i Moskva og St. Petersburg holdt tilbake, for som president Vladimir Putin sa det; la den nye amerikanske presidenten Donald Trump få en sjanse til å rette opp det dårlige forholdet til Russland.

Men hele det første halvåret til Donald Trump har blitt preget av påstandene om at hans stab har hatt kontakt med russere i forbindelse med valgkampen, samtidig som ryktene om russisk innblanding gjennom hacking av servere har blitt hengende, til tross for at lite er konkret er kommet fram.

Russland avviser innblanding

Da Donald Trump og Vladimir Putin møttes i forbindelse med G20-møtet i Hamburg i begynnelsen av juli, avviste igjen Putin at det var snakk om en statlig styrt innblanding fra Russland i amerikansk politikk.

Under sitt besøk i Finland 27. juli sa Putin at den russiske tålmodigheten med amerikanske sanksjoner og straffetiltak var i ferd med å renne ut.

I dag kom altså svaret i form av det som kan være en av de mest omfattende utvisningen av diplomater som verden har sett.

Den russiske TV-kanalen Rossija – 27 antyder at nærmere 700 amerikanske diplomater og ambassadeansatte nå må pakke sammen og dra hjem. Nyhetsbyrået Interfax antyder at det dreier seg om flere hundre personer.

Uansett vil det som nå skje være en av de mest omfattende utvisningen av diplomatisk personell som verdenshistorien har sett, og forteller hvilken blindgate forholdet mellom to av verdens største land nå har havnet i.