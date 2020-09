Mislykket Trump-forsøk på å knekke Biden

Debatten var kaotisk fra begynnelse til slutt. Programleder Chris Wallace hadde store problemer med å få Donald Trump til å være stille når Joe Biden hadde ordet.

Biden visste på forhånd at valget kunne avhenge av at han ikke framsto som en rotete gammel mann, og at han ikke lot seg hisse opp av personangrep.

Trump gjorde sitt beste for å provosere med personangrep. Her er noen eksempler:

– Du sier du er smart og gikk på universitetet i Delaware. Du har aldri gått der, sa Trump og la til at Biden dessuten var nest dårligst i klassen sin. Biden avviste påstanden, men fikk aldri svart skikkelig. Faktasjekkere har tidligere funnet ut at Biden aldri har sagt at han studerte der.

Trump angrep som ventet sønnen Hunter Biden. Han påsto at Hunter har mottatt 3,5 millioner dollar fra ordføreren i Moskva og gjentok at en «inkompetent» Hunter mottok store pengebeløp fra et ukrainsk gasselskap.

Trump viste flere ganger til at Biden har hatt 47 år på seg til å utrette ting i politikken, uten å ha fått til noe.

Biden fikk tidvis hjelp av programlederen til å avslutte disse rundene med personangrep. Det var helt tydelig at Wallace ikke ønsket en ny runde om Hunter Biden.

Bidens motangrep

Biden forsøkte seg på et tidspunkt med at han godt kunne diskutere Trumps familie, om Trump absolutt ville snakke om familien.

For øvrig avsluttet han flere av rundene med munnhuggeri med fyndord, som «hold kjeft, mann», «klovn» og «rasist». Biden var tydelig opphisset, men holdt seg så vidt i skinnet.

Det er ingen tvil om at Trump stod for de fleste avbrytelsene. Det var tidvis vanskelig å høre hva de to sa, og programlederen måtte gjentatte ganger minne om hvem som var ordstyrer.

– Mann, kan du holde kjeft? Du trenger javascript for å se video.

Økonomien og kampen om hvite velgere

Flere meningsmålinger viser at økonomien er den viktigste enkeltsaken for velgerne. Et flertall av velgerne sier at Trump er den de har størst tillit til når det gjelder økonomi.

For Joe Biden er det viktig å kapre en del av de hvite velgerne som stemte på Trump i 2016. Da er historien om hvem som skal ta æren for vekst viktig.

Det kom ingen fasit under kveldens debatt. Også denne runden endte med kjekling.

– Under Obamas tre siste år ble det skapt flere jobber enn i dine tre første år, sa utspørrer Wallace.

– De hadde den langsomste veksten siden 1929. Med dine skatter vil halvparten av selskapene forlate landet, sa han henvendt til Biden.

Biden forsøkte seg med at han hadde fått bilindustrien på fote igjen etter finanskrisen i 2008. Da gikk Trump over til å snakke om Bidens sønn.

Vil ikke fordømme hvite rasister

Programlederen spurte Trump om han var villig til å fordømme dem som kjemper for hvit overhøyhet. I stedet for å svare bekreftende, kom han med det som kan oppfattes som en oppfordring til nye aksjoner.

–Proud Boys, hold dere rolig og vær klare, sa presidenten.

«Proud Boys» er en høyreorientert gruppe menn som beskriver seg selv som «vestlige sjåvinister». Kvinner har ikke adgang.

Trump mente også at nesten all volden kommer fra venstresiden.

Han angrep dessuten undervisningen i amerikanske skoler.

–Vi betaler folk hundretusener for å undervise i syke ideer. De lærer elevene å hate sitt land, at det er et forferdelig, rasistisk sted.

Utbruddet fikk Biden til å kalle Trump «rasist».

En fersk meningsmåling viser at 78 prosent av svarte amerikanere støtter Biden. Men yngre velgere er ikke veldig entusiastiske.

Trump fikk inn et stikk da han nevnte en lov fra 1994 som førte til massearrestasjon av svarte for ganske små forbrytelser. Som senator var Biden med på å utforme den loven.

Trump unngår spørsmål om hvite ekstremister Du trenger javascript for å se video.

Trump nektet å svare

Trump ble som ventet spurt om han ville godta valgresultatet. Det svarte han heller ikke nå et klart ja på.

Han oppfordrer i stedet sine tilhengere til å gå inn i stemmelokalene og følge godt med. Han sa også at han ikke vil godta resultatet hvis han ser at titusenvis av stemmer blir manipulert.

Trumps valgkampstab er ifølge The Atlantic i ferd med å mobilisere 50.000 frivillige til å kontrollere valglokaler i de 15 vippestatene. Det er uklart hva slags myndighet disse har, og mange frykter at forsøk på å kontrollere velgere vil føre til sammenstøt.

Ingen vinner

Trump lot aldri en sjanse til å avbryte gå fra seg under nattens debatt. Foto: Zuma Press

Denne debatten hadde ingen klar vinner. Men det stod mest på spill for Joe Biden, som har vært veldig lite synlig så langt i valgkampen. Han framsto som behersket og ryddig, men kom aldri skikkelig på offensiven med noe politisk budskap.

Han forsøkte flere ganger å se rett i kamera og henvende seg til velgerne. Men det varte ikke lenge før han måtte svare på nye angrep.

Trump var aggressiv og pågående. Mange av hans velgere elsker det.

Men kvinnelige, hvite velgere er i ferd med å forlate ham. Det er tvilsomt om han overbeviste de av kvinnene som nå er i tenkeboksen.

