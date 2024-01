Et spleiselag av norske organisasjoner og privatpersoner sikrer nå krigsseilerens sykehjemsopphold i England.

– Regjeringen er unnvikende og feig, sier den største private giveren, minstepensjonisten Ulf Andreassen.

Ulf Andreassen er minstepensjonist som nå bruker sparepengene sine på å hjelpe krigsseileren i England. Foto: Privat

Da NRK i fjor høst fortalte om den norske krigsseileren Oscar Anderson i England, kjente minstepensjonisten Ulf Andreassen fra Sannidal ved Kragerø at noe måtte skje.

Han har selv vært til sjøs og møtt mange krigsseilere og kjenner deres historier om hvor dårlig de ble behandlet i Norge etter krigen.

Slik var også historien til Oscar Anderson, som gjorde brite av seg etter krigen. Da NRK møtte ham i august 2023, hadde han nylig flyttet på sykehjem da kona ikke lenger klarte å ta vare på ham hjemme.

Mener krigsseilerne er regjeringens ansvar

Men sykehjemsplassen var for dyr for familien, og kona solgte smykkene sine for å finansiere oppholdet.

Det var en fare for at han måtte bo i en campingvogn i sønnens hage.

Sykehjem er dyrt i Storbritannia. Den offentlige støtten er komplisert og avhenger av verdiene man eier. Oscar og kona har ikke mye penger, men kvalifiserer likevel ikke til slik støtte.

NRK møtte krigsseiler Oscar Anderson da han feiret sin 102-årsdag på sykehjemmet i fjor høst. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

– Det er skammelig at statsministeren gir blaffen, sier Andreassen.

Minstepensjonisten blar opp 200.000 kroner av sparepengene sine for å finansiere to måneders opphold på sykehjemmet.

– Nå har det gått nesten et halvt år siden NRK brakte saken, uten at myndighetene har ordnet dette. Det reagerer jeg veldig på. Regjeringen burde sikre at han får bo på det pleiehjemmet så lenge han lever.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna svarer på kritikken nederst i saken.

Nå slipper Oscar Anderson økonomiske bekymringer, takket være et spleiselag av norske givere. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Oscar Anderson var en av mange norske krigsseilere som bosatte seg i utlandet etter krigens slutt. Sjøfolkenes bidrag ble avgjørende for utfallet av andre verdenskrig, men de ble ikke anerkjent for innsatsen.

Et spleiselag sikrer krigsseilerens fremtid

Etter at NRK satt søkelyset på Andersons situasjon, har pengene strømmet inn. Men de har ikke kommet fra den norske stat.

102-åringen har nå flyttet fra sykehjemmet der han feiret bursdagen sin til et annet sykehjem. Men det er like dyrt, rundt 100.000 kroner i måneden. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Det er løfter fra maritime organisasjoner som sikrer at 102-åringen ikke skal bekymre seg for økonomien så lenge han er på sykehjem. Over 1.000.000 kroner er samlet inn til nå, og fordeler seg slik i avrundede beløp:

Norsk Sjømannsforbund: 200.000 kroner

Oslo Maritime Stiftelse: 200.000 kroner

Sjømannshjelpen: 100.000 kroner

Privat digital innsamling: 370.000 kroner

Norsk Tjenestemannslag veg: 60.000 kroner fordelt på enkeltbidrag og digital innsamling

Privatperson Ulf Andreassen: 200.000 kroner

Mandag besøkte Oslo maritime stiftelse og Norsk Sjømannsforbund sykehjemmet sør for Manchester. Der fortalte de Oscar Anderson at de innsamlede bidragene, sammen med nye bidrag fra dem, skal betale sykehjemsplassen hans så lenge han trenger den.

– Det syns jeg er fantastisk, og jeg er veldig stolt, sier 102-åringen når han får høre om pengegavene fra Norge.

Oscar Anderson fikk besøk av Oslo maritime stiftelse og Norsk sjømannsforbud denne uka. De garanterer for krigsseilerens kostnader på sykehjem i England. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Sykehjemsplassen hans koster rundt 100.000 kroner i måneden, noe som ikke er uvanlig i England.

Etterlyser bidrag fra regjeringen

– Vi reagerte veldig sterkt på den manglende handlekraften fra norske myndigheter, sier leder i Oslo Maritime Stiftelse, Sven Aage Thoen.

Derfor bestemte stiftelsen seg for å bidra i spleiselaget. Også Stian Grøthe i Norsk Sjømannsforbund mener regjeringen burde ta regningen.

– Den norske stat påla sjøfolkene som eneste sivile yrkesgruppe og stå i væpnet konflikt der de med jevne og ujevne mellomrom kikket døden i hvitøyet gjennom flere år. De så og opplevde helt skrekkelige hendelser som vi andre ikke engang kan forestille oss, sier Grøthe.

Han mener Arbeiderpartiet har et spesielt ansvar.

– Arbeiderpartiet og den norske stat sa unnskyld for dette først i 2013. Når de nå blir bedt om å stille opp med mer en ord, så er de nok en gang helt fraværende.

Regjeringen vil ikke bidra ekstra

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna viser til at krigsseilerne har en krigspensjon på nesten en halv million kroner i året før skatt. I tillegg har de rett til hjelp i hjemmet og får refundert utgifter til helsehjelp.

Når NRK spør henne om det er aktuelt å bidra med noe ut over det til Oscar Anderson eller andre krigsseilere med tilsvarende behov, svarer statsråden slik:

– Det er per i dag ingen planer om å endre den ordningen vi har for krigspensjon til krigsseilerne.

– Fantastisk, sier en stolt 102-åring når han får høre om pengegavene fra norske privatpersoner og organisasjoner. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

– Jeg forstår at denne situasjonen er krevende for Oscar og jeg forstår også engasjementet i denne saken. Men så er det en gang sånn at det er laget egne ordninger for krigsseilerne, som er utbedret og endret flere ganger etter at de ble innført, nettopp for å ta godt vare på folk.

Sjømannsforbundets Stian Grøthe mener det er trist at Oscar ikke får noe ekstra hjelp fra staten når han trenger det som mest.

– På en dag som dette så skammer jeg meg over å være norsk. Slik burde det ikke være.