Krigsseilermiljøet reagerer kraftig på regjeringens manglende oppfølging av den norske krigshelten. Norsk Sjømannsforbund krever at myndighetene blar opp.

Men regjeringen vil foreløpig ikke foreta seg noe for å hjelpe 102 år gamle Oscar Anderson.

Det har ikke manglet på reaksjoner etter at NRK først skrev om den norske krigsseileren.

Han flyttet på sykehjem da kona ble for dårlig til å ta vare på ham hjemme for noen måneder siden. Men det er dyrt, og familien vurderer å flytte ham inn i en campingvogn.

Dette er noen av reaksjonene:

Det er startet en privat innsamlingsaksjon på nett.

Folk har tilbudt ekteparet å bo hos dem.

Noen vil skrive brev til Oscar Anderson fordi han kjeder seg.

Andre vil besøke ham.

Norsk Sjømannsforbund har vedtatt å hjelpe midlertidig.

Krigsseilerne var norske sjøfolk som fraktet varer til krigføringen under 2. verdenskrig. Seilasene var farlige. Under dem var nazistenes ubåter, over dem var bombefly.

Oscar Anderson ble torpedert, skipet gikk ned og kollegaene hans døde. Det er minner han fremdeles bærer med seg.

Mange krigsseilere fikk en dårlig velkomst etter krigen. De ble mistrodd, fikk verken arbeid eller respekt. Mange flyttet utenlands.

Dekker kostnadene ut året

Denne uka fikk Oscar Anderson og kona besøk fra Norge.

– Jeg kan ikke si at jeg er stolt av hva Sjømannsforbundet var med på etter krigen, sa forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund, Kurt Inge Angell til NRK.

Det var sterkt for forbundsleder Kurt Inge Angell i Norsk Sjømannsforbund å møte krigsseileren Oscar Anderson. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Den dårlige samvittigheten gjorde at han hadde med seg en overraskelse til krigsseileren og kona hans:

– Jeg leste historien på NRK. Nå har forbundsstyret vedtatt å garantere for kostnadene til sykehjemmet ut året.

Kona June Anderson kunne nesten ikke tro det hun hørte. Det er hun som styrer ekteparets økonomi, og har slitt med å sove fordi hun bekymrer seg for ektemannens situasjon.

– Jeg solgte noen smykker i forrige uke. En ring jeg hadde arvet fra bestemoren min. Jeg ville ikke selge den, men jeg måtte betale for september måned på sykehjemmet.

Etterlyser handling fra regjeringen

Norsk Sjømannsforbund mener Oscar Andersons situasjon er uholdbar.

– Regjeringen, og spesielt arbeidsministeren, bør komme med midler her. Dette er sikkert et engangstilfelle, når vi snakker om Oscar. Det er knapper og glansbilder. Og det mener jeg på ære og samvittighet, at de burde bidra for å løse den floka som Oscar har kommet i.

Det er få krigsseilere som fortsatt lever, og enda færre som trenger hjelp. Sjømannsforbundet mener Arbeiderpartiet skylder de gjenlevende krigsseilerne all den hjelpen de trenger.

– Det nytter ikke bare å dele ut medaljer, tusen takk for fin innsats, og «bye bye, that's it». Det er ikke så mange som lever, og da mener jeg at de burde følge det opp, da, sier Kurt Inge Angell.

Krigsseileren fikk ytterligere to medaljer for sin innsats under 2. verdenskrig da han i august fylte 102 år. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK Krigsseileren fikk ytterligere to medaljer for sin innsats under 2. verdenskrig da han i august fylte 102 år. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Også andre i krigsseilermiljøet reagerer.

– Det veldig leit at norske myndigheter ikke tar Oscar Anderson-saken. Jeg håper inderlig at han får hjelp. Det er viktig å ta alderen i betraktning i en sånn sak. Regelverket må ikke stå i veien for folks rettferdighetssans, sier Tania Michelet.

Hun er datter av forfatter Jon Michelet, som skrev bøker om krigsseilerne. Hans arbeid førte til at innsatsen til de over 35.000 krigsseilerne i andre verdenskrig omsider ble anerkjent og verdsatt.

Tania Michelet viderefører hans arbeid.

Regjeringen forstår frustrasjonen

Først for ti år siden kom den norske regjeringen med en unnskyldning til krigsseilerne for behandlingen de fikk etter krigen.

NRK har vært i kontakt med både Statsministerens kontor og arbeids- og inkluderingsdepartementet. Begge er kjent med krigsseilerens situasjon.

– Jeg forstår frustrasjonen, og at dette er krevende for de det gjelder. Sjømannsforbundet har tatt kontakt med et ønske om et møte. Jeg vil sammen med Arbeids- og inkluderingsdepartementet følge opp i dialog med forbundet. Før dette, er det ikke naturlig å uttale oss noe videre i saken, sier statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Tomas Norvoll.

June Anderson har på vegne av ektemannen søkt Nav om støtte, men har foreløpig fått avslag. Hun håper på ny behandling av saken.

Nav kan ikke kommentere Andersons sak spesielt, men opplyser til NRK på generelt grunnlag at krigspensjon ikke dekker utgifter til sykehjem. Den dekker medisinsk behandling.

Respektert til slutt

Men én ting har 102-åringen omsider oppnådd. Han føler seg endelig respektert for krigsinnsatsen sin.

Den 102 år gamle krigsseileren Oscar Anderson føler omsider at han får respekt - og hjelp. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK Den 102 år gamle krigsseileren Oscar Anderson føler omsider at han får respekt - og hjelp. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

– Når du ringte meg på telefonen og sa du ville komme og snakke med meg, så var jeg veldig stolt. På grunn av at det var et menneske som viste noe respekt mot meg.