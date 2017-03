Minst 40 drept i bombeangrep i Damaskus

Minst 40 personer skal være drept og et ukjent antall skadd, etter at to selvmordsbombere slo til i et område i gamlebyen i Damaskus hvor det er flere gravkamre av stor religiøs betydning for sjiamuslimske pilegrimer, melder Ap.

Ifølge det statlige nyhetsbyrået Sana ble deler av gravstedet Bab al-Saghir, et av de eldste i den syriske hovedstaden, ødelagt i angrepet. Flere viktige religiøse skikkelser har mausoleer på stedet.

Den første bomben eksploderte da en buss passerte, og omtrent samtidig sprengte en selvmordsbomber seg i lufta i bydelen Bab al-Saghir, skriver NTB.

Statlig irakisk tv melder at de fleste av de døde skal være irakere.

Ytterligere informasjon om hendelsen eller skadeomfanget er foreløpig ikke kjent. Saken oppdateres. Ingen har så langt tatt på seg skylda for angrepet.