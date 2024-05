Minst 35 skal ha blitt drept i luftangrep i Rafah

Luftangrepet skal ha rammet teltleir for internt fordrevne i Rafah.

Pressekontoret til de Hamas-styrte myndighetene oppgir til Reuters at minst 35 palestinere skal være drept og flere titalls skal være skadd. Fleste av dem skal være kvinner og barn.

Angrepet rammet området Tel Al-Sultan i den vestlige delen av Rafah på Gazastripen.

Mennesker drept siden 7. oktober 2023 Gaza 35.984 Siste uke: 422 Israel 1472 Lukk Kilder: Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza / FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) / Israelske myndigheter Forbehold: Tall fra Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza skiller ikke mellom sivile og stridende, og kan periodevis være forsinket. Tallene fra israelske myndigheter viser at rundt 1200 sivile og soldater ble drept i forbindelse med Hamas-angrepet på Israel 7. oktober 2023. 272 israelske soldater har blitt drept siden 27. oktober 2023. Ingen av tallene er bekreftet av uavhengige kilder. De palestinske tallene oppdateres daglig. Tall fra Israel oppdateres minst to ganger i uken. Lukk Mer informasjon om tallene

Den israelske hæren (IDF) sier den har startet et luftangrep på Hamas-området i Rafah søndag kveld, og er kjent med rapporter om at det har rammet sivile. Angrepet var mot legitime mål, og IDF hevder å ha truffet anlegg med Hamas-aktivitet, melder nyhetsbyrået Reuters.

Det israelske militæret hevder å ha drept to høytstående Hamas-tjenestemenn i angrepet.

Angrep mot Tel Aviv

Tidligere søndag meldte Israels militære at åtte raketter ble avfyrt fra Rafah mot sentrale deler av landet. Det er første gang på flere måneder at angrepene rettes mot forretningsdelen av Tel Aviv, melder militæret.

Den palestinske selvstyremyndigheten anklager Israel for å med vilje har angrepet telt som huser internt fordrevne.

Angrepet skjer to dager etter at FN-domstolen ICJ beordret Israel til umiddelbart å stanse militæroffensiven i Rafah, åpne grenseovergangen der for nødhjelp og gi etterforskere tilgang til området.

Flere angrep i helgen

Israel har ikke etterlevd FN-domstolens kjennelse og har i helgen gjennomført flere angrep mot mål i Rafah. Ifølge menneskerettsorganisasjonen Euro-Med Monitor utførte Israel over 60 luftangrep mot Rafah i løpet av de første 48 timene etter ICJs ordre.

Den israelske regjeringen hevdet tidligere søndag at FN-domstolen ikke har krevd full stans i angrepene mot Rafah.

Røde Halvmåne sier området som ble angrepet søndag kveld er utpekt av Israel som et «humanitært område»