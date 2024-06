Krigskabinettet ble opprettet like etter Hamas-angrepet i Israel og begynnelsen på Gaza-krigen i oktober i fjor for å fatte avgjørelser knyttet til krigen.

Det har bestått av statsminister Benjamin Netanyahu og ytterligere fem representanter fra koalisjonsregjeringen. Blant dem Benny Gantz, som nylig forlot regjeringssamarbeidet i protest mot krigføringen i Gaza.

– Krigskabinettet var en del av koalisjonsavtalen med Gantz. Etter at Gantz takk seg ut er det ikke behov for et kabinett mer, sier Netanyahu, ifølge Jerusalem Post.

Netanyahu sier at han ikke kommer til å utnevne noe nytt krigskabinett. Dette ble kunngjort i et lukket møte på søndag, ifølge den israelske avisen.

Hva betyr dette? Seniorforsker Jørgen Jensehaugen sier til NRK at dette foreløpig er uklart.

Mener våpenhvile kan bli mindre sannsynlig

– Krigskabinettet er den strukturen som har vært den øverste militære ledelsen under krigen, sier Jensehaugen.

Han tror regjeringen nå vil håndtere krigen alene.

Midtøsten-forsker Jørgen Jensehaugen. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– Jeg vil tippe at dette betyr mer konsolidering av Netanyahus ledelse, sier Jensehaugen.

Det er ventet at regjeringens sikkerhetskabinett skal ta over noen av oppgavene til krigskabinettet, skriver den israelske avisen Haaretz. I likhet med krigskabinettet er sikkerhetskabinettet også av statsråder og regjeringsrepresentanter. Men det er mye større enn krigskabinettet.

I tillegg skal et mindre «konsultasjonsforum» ha ansvar for de mest sensitive sakene. Dette skal bestå av mange av de samme medlemmene som var i krigskabinettet, blant annet forsvarsminister Yoav Gallant og minister for strategiske affærer Ron Dermer.

Dermed kan også stemmene lengst ute på høyresiden i Netanyahus regjering får mer innflytelse over krigen. Jensehaugen trekker blant annet frem Bezalel Smotrich og sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir:

– De er mer ekstreme og heller mot fordrivelse av palestinerne og gjenbosettelse av Gaza med israelske bosettere.

– Det er en fare for at det betyr enda mindre sannsynlighet for våpenhvile, sier Jensehaugen.

– Ikke ført til noen reell endring

Krigskabinettet ble satt sammen 11. oktober. Kort tid etter at krigen mellom Israel og Hamas hadde brutt ut. Målet var en bred koalisjon for å føre en krig mot Gaza, forteller Jensehaugen.

Men Benny Ganz har flere ganger krevd å få vite hva som skulle skje når krigen er over. Han har flere ganger hevdet at en slik plan ikke fantes.

Den israelske opposisjonspolitikeren Benny Gantz. Foto: Nir Elias / Reuters

– Gantz så seg lei på at det egentlig ikke eksisterte noen plan for hva som skulle skje i fremtiden, og valgte derfor å trekke seg, sier Jensehaugen.

Også Ganz' kollega Gadi Eisenkot forlot krigskabinettet på grunn av uenigheter om Gaza-krigen i Gaza. Både Ganz og Eisenkot har vært forsvarstopper i Israel.

– Men det har verken ført til at regjeringen har kollapset eller at Netanyahu har lagt fram noen plan. Så det har ikke ført til noen reell endring annet enn at Gantz kan vaske sine hender for det som skjer nå, sier Jensehaugen.

Foreløpig har Netanyahu fortsatt flertall. Han trenger derfor ikke å lyse ut nyvalg. Men han er avhengig av å holde seg inne med politikerne på ytre høyre-fløyen, påpeker Jensehaugen.