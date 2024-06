Noreg med nye 100 millionar kroner til UNRWA

Måndag er sjefen for FN-organisasjonen for palestinske flyktningar (UNRWA), Philippe Lazzarini, på besøk i Oslo.

Der har han hatt samtalar med den norske regjeringa.

På ein pressekonferanse måndag føremiddag annonserte utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim ein ny støttepakke frå Noreg.

– Noreg, som de veit, er ein standhaftig støttespelar av UNRWA. Så langt i år har vi bidrege med 275 millionar norske kroner til dykkar arbeid, seier Tvinnereim.

– På grunn av den økonomiske krisa og dei endelause behova på bakken aukar vi no vårt bidrag med ytterlegare 100 millionar kroner.

Foto: Mohammed Salem / Reuters

Før det amerikanske pengebidraget til UNRWA blei trekt, etter at Israel kom med terrorskuldingar mot fleire av dei tilsette, var det USA som bidrog med mest pengestøtte.

I 2022 var dette bidraget på 343.9 millionar amerikanske dollar, som er nesten tre gongar EU sitt bidrag.

– Noreg stod med UNRWA då fleire land trekte si støtte. UNRWA blei for ei massiv mengd kritikk og angrep på sitt truverd, seier utanriksminister Espen Barth Eide.

– Kritikk av heile FN-systemet.

Eide seier regjeringa er glad for at skuldingane mot UNRWA blei tekne på alvor og etterforska av FN sjølv og av Colonna-utvalet. Men han legger også til:

– Vi kan rett og slett ikkje akseptere at sentrale FN-organisasjonar blei utsette for ein slik kolossal og urettvis kritikk over tid.

– Dette var ikkje berre kritikk av UNRWA, men heile FN-systemet, og det må ikkje tolererast.

UNRWA bidreg med blant anna mat og medisin til dei mange palestinarane som er på flukt i Gaza. G7-landa meiner at denne støtta må få sleppe til utan hindringar. Foto: OMAR AL-QATTAA / AFP

Trass i at dei ikkje har teke opp att si støtte, sa dei amerikanske styresmaktene i eit samla utsegn med dei andre G7-landa at UNRWA må få arbeide utan hindringar i Gaza.

– Vi er einige om at det er kritisk at UNRWA og andre FN-organisasjonar og byrå sine leveransenettverk er fullstendig i stand til å få naudhjelp til dei som treng det mest.

Vidare heitte det i utsegna at det er av «ytste prioritet» at tilgang på naudhjelp blir sikra til Gaza, også via Rafah og Ashdod-hamna.