Minnes drepte med 7000 par barnesko

7000 par sko for å minnes 7000 unger som er blitt skutt og drept siden Sandy Hook i 2012.

Aktivister som krever strengere våpenlover har lagt dem foran Kongressen på Capitol Hill i Washington.

– Våre barn bønnfaller oss om å stramme inn på våpenlovene. Og her er symbolet på hva det koster å ikke gjøre noen ting.

Det sier nestleder i organisasjonen AVAAZ, som jobber for strengere våpenlover, Emma Ruby-Sachs.

– Hvert av disse barna kunne vært i live nå hvis vi hadde lover som beskyttet dem mot skytevåpen.

Foreldre aksjonerer

Blant dem som legger sko foran USAs mektigste, er foreldre av barn som har blitt skutt på skolen.

Daniel Mauser var bare 15 år gammel da han ble skutt på Columbine. På skolen hans i Colorado ble 13 barn drept av to elever med skytevåpen i 1999.

Personen som skjøt ham hadde fått tak i våpen på grunn av et smutthull i våpenloven som krever bakgrunnssjekk av våpeneiere.

Daniels far, Tom Mauser, står på Capitol Hill og skuer utover alle skoene foran Kongressen. Nesten 20 år etter sønnens død går han fortsatt med sønnens sko.

– Vi har samme skostørrelse. Jeg har brukt min sønns sko siden jeg begynte å jobbe for å få endret våpenloven, forteller Mauser, idet han legger ned skoene som Daniel hadde på seg da han ble drept.

Noen av dem som legger ned sko er også foreldre som håper at deres barn aldri skal bli skutt på skolen

– Jeg tok med meg datteren min sine sko i dag. Skolen hennes har kriseøvelser i tilfelle skyting på skolen. Det er jo galskap. Det er på tide at Kongressen gjør noe, og derfor er vi her i dag, sier Emma Ruby-Sachs.

Unge aksjonerer over hele landet

Minnemarkeringen med alle skoene skjer dagen før tusenvis av elever over hele USA planlegger å aksjonere for strengere våpenlover. Dette er del av en kampanje som ble startet etter at 17 elever og ansatte ved en skole i Florida ble skutt og drept for en måned siden.

Onsdag planlegger ungdommer å samle seg utenfor Det hvite hus for å protestere mot vold med skytevåpen.

Hvert år blir 1300 personer under 18 år skutt og drept i USA, ifølge U.S. Centers for Disease Control and Prevention.