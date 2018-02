– Til alle politikere som tar imot penger fra NRA, skam dere! sa Emma Gonzalez.

Emma Gonzalez utfordret USAs politikere til endre våpenlovene. Foto: Rhona Wise / AFP

Den unge jenta tok et rasende oppgjør med presidenten og alle politikere med bånd til den mektige amerikanske våpenlobbyen under et protest-arrangement i Fort Lauderdale, fire mil fra Parkland, i går.

14 av Emma Gonzalez's medelever ble drept under skyteangrepet på onsdag i tillegg til tre av skolens lærere. Selv gjemte hun seg i skolens auditorium og berget livet.

Foran flere tusen skoleelever, foreldre, lærere, politikere og andre delte hun sin fortvilelse og raseri over opplevelsen hun og de andre ved Marjory Stoneman Douglas High School hadde vært gjennom. Som andre elever i USA har vært gjennom før henne, og som kanskje flere må gjennom etter henne.

– Skam dere! Skam dere! gjentok folkemengden etter Gonzalez.

Se mer av talen i klippet under:

Avviste nei-argumenter som «drittprat»

Emma Gonzalez er sint på den mektige amerikanske våpenlobbyen, som kjemper mot enhver endring i de liberale amerikanske våpenlovene. Men mest sint er hun på politikere som støttes av våpenlobbyen gjennom store valgkampbidrag, og som derfor ikke ønsker å røre lovene.

Budskapet er klart fra Parkland-elevene. Foto: Rhona Wise / AFP

– Politikere som sitter beskyttet i sine kongresseter, betalt av NRA, sier at ingenting kunne ha blitt gjort for å hindre det som skjedde. Vi kaller det «drittprat».

– De sier at strengere våpenlover ikke vil redusere ulovlig bruk av skytevåpen. Vi kaller det «drittprat», sa Gonzalez mens tårene trillet.

Den unge kvinnen viste til at også Trump mottok store pengebidrag fra National Rifle Association (NRA) under valgkampen.

– Er det så mye disse menneskene er verdt for deg, Trump? spurte den 18 år gamle highschool-eleven, som har fått sin egen emneknagg på Twitter og som hylles på sosiale medier for sitt mot og klare tale.

Les hele talen til Emma Gonzalez her

Voksne burde gjort mer

Presidenten har antydet at mentale helseproblemer er årsaken til masseskytinger som den i Parkland, ikke tilgangen til våpen. Han antydet også at naboer og medelever hadde mislyktes med å varsle myndighetene om 19 år gamle Nikolas Cruz, som stod bak skytingen på skolen han var utvist fra.

– Vi gjorde det. Igjen og igjen, siden han gikk på barneskolen. Det var ingen som kjente ham, som ble overrasket over å høre at det var han som skjøt, sa Gonzalez.

Hun la til at voksne som visste om Cruz' psykiske helseproblemer, burde ha gjort mer for å hindre at han skaffet seg våpen.

Det lokale barnevernet varslet om at de var bekymret for Cruz sin mentale tilstand kombinert med ønsket å skaffe seg våpen. En annen myndighetsinstans konkluderte med at 19-åringen mottok tilfredsstillende hjelp og ikke utgjorde noen fare for seg selv eller andre.

Våpenet som Nikolas Cruz brukte under angrepet på skolen, var kjøpt lovlig i en våpenforretning.

– Det er helt ulogisk at loven ikke tillater mindreårige å drikke alkohol, mens det er lov å kjøpe et våpen, sier Mavy Rubiano, faren til en gutt som overlevde massakren.

Flere av elevene ved Marjory Stoneman Douglas High School tok ordet under protesten i Fort Lauderdale. Foto: Jonathan Drake / Reuters

Planlegger demonstrasjoner

Foreldre, elever og lærere i Parkland har uansett fått nok. Og de får følge av andre.

Emma Gonzales og fire andre elever ved Florida-skolen kunngjorde søndag at de vil arrangere en demonstrasjon i Washington og en nasjonal marsj 24. mars for å forsøke å få endret våpenlovgivningen, skriver Politico.

Tidligere har en interesseorganisasjon for offentlige skoler utpekt 20. april som «nasjonal handlingsdag» og oppfordrer lærere og studenter til å organisere streiker, marsjer og protestmøter. Studentorganisasjoner oppfordrer sine til å henge seg på.

20. april er årsdagen for skoleskytingen ved Columbine i Colorado i 1999, hvor tolv elever og en lærer ble drept av to medelever.

– Politikerne sitter på hendene mens barna våre og lærerne deres blir drept på skolen, sier organisasjonens ledere Diane Ravitch og Carol Burris.

Flere politikere fra Florida var til stede under protesten i Fort Lauderdale, og lover nå å jobbe for en endring av de amerikanske våpenlovene. Mens en republikansk støttespiller, som har gitt store valgkampbidrag, varsler at han ikke lenger vil støtte politikere som ikke ønsker lovendring.

Ryan Deitsch, som overlevde ved å gjemme seg på ett av skolens toaletter, bad innstendig politikerne om å ta tak.

– Det minste våre lovgivere kan gjøre, er å stemme over noe, sa Deitsch.