Folk stod som sild i tønne og ventet på hovedpersonen. Regnet bøttet ned i en times tid, men stemningen var god hele veien. Under Inces tale var entusiasmen enorm.

MED MOR PÅ SCENEN: Presidentkandidat Muharram Ince sammen med moren, Zekiye Ince, på scenen under folkemøtet i Istanbul. Foto: HUSEYIN ALDEMIR / Reuters

– Erdogan er gammel og sliten! Tyrkia trenger en yngre og mer energisk president, sa Muharram Ince fra Det republikanske folkepartiet (CHP).

Mot slutten av møtet løp 54-åringen fra side til side på scenen, for å vise at han virkelig er i god form.

Ince avsluttet med å hente moren sin opp på scenen, en konservativ kvinne som bruker sjal.

Lei av Erdogan

– Jeg håper Ince vinner fordi jeg er lei av Erdogan, sier Sanie Eski til NRK.

BYTTER PARTI: Sani Eski har tidligere støttet president Erdogans parti, AKP. Men nå er det slutt. Ince får hennes stemme i morgen. Foto: Sidsel Wold

– Jeg er lei av at han og folkene rundt ham stjeler penger fra det tyrkiske folket. Før stemte jeg på partiet hans, AKP, men nå er jeg lei dem. Familien min gjør det samme. De stemte også på Erdogan før, men nå støtter de Ince, sier hun.

Vi treffer en mor med to tenåringsdøtre. Hun ønsker ikke å si hva hun heter, men snakker gjerne med NRK.

– Vi elsker Ince fordi vi elsker det morderne Tyrkias grunnlegger, Kemal Atatürk. Men vi tror valget vil bli manipulert. Vi tror de jukser, sier hun.

– Vi så jo nettopp at det statlige nyhetsbyrået Anadoulo sendte ut valgresultatet,​​​​​ flere dager før valget. Men så trakk de det tilbake igjen.

Ber for at Ince vinner

En ung gutt med regnbueflagg, pride-symbolet, forteller at han er homofil. Umit Altun tror Ince kommer til å vinne søndagens valg.

BEKYMRET: Umit Altun er engstelig for at valget kan bli ødelagt av juks, men sier han vil be for at Ince skal vinne. Foto: Sidsel Wold

– Vi ber for ham, sier Altun, som sitter sammen med en ung kvinne som skal jobbe som valgfunksjonær.

– Vi skal gjøre så godt vi kan for å unngå at noe går galt, sier hun.

Muharram Ince hevdet fra scenen at det var fem millioner i folkemengden. Valgfunksjonæren er ikke overrasket over den enorme menneskemengden.

– Men fergene og bussene ble stanset, så mange kom ikke frem, sier hun.

De fleste av dem som kom hit er sekulære tyrkere. Men vi treffer også flere kvinner med hodeplagg i folkemengden.

– Jeg tror Ince har en sjanse. Jeg vet vi vil vinne til slutt. Ince kommer til å løse problemene våre. Ingen vil kunne stjele folkets penger lenger, sier Nihar Komkomglu.

– Jeg er så glad for å se at så mange kom! utbryter hun.

Energisk opposisjon

– Hvis Ince vinner, vil det ikke bare være Ince som vinner. 80 millioner mennesker vil vinne. Tyrkia vil vinne, ropte presidentkandidaten fra scenen.

NRK I ISTANBUL: Korrespondent Sidsel Wold. Foto: NRK

Muharram Ince har gitt ny energi til opposisjonen. Det har syntes godt på valgmøtene, hvor mange har møtt opp gjennom hele valgkampen.

– Vi vil skape et produktivt Tyrkia og røyk i pipene på fabrikkene. Vi vil ha et Tyrkia med fred, sa Ince fra scenen, ifølge tyrkiske CNN.

Han malte et dystert bilde av Tyrkia dersom president Erdogan vinner. Valutaen vil forbli svak, prisene høye og problemer knyttet til 3,5 millioner syriske flyktninger vil stå uløst, sa presidentkandidaten til folkemengden, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– I morgen vil ve se et helt annet Tyrkia. I morgen vil diskrimineringen ta slutt, lovet han.

– Trenger en erfaren president

President Recep Tayyip Erdogan holdt også sitt siste valgmøte i Istanbul i dag.

TROR PÅ SEIER: President Erdogan talte også til sine tilhengere dagen før valget. Foto: ARIS MESSINIS / AFP

– Er dere klare til å vinne valget? spurte han sine tilhenger fra scenen.

Erdogan brukte også tiden på å forsikre velgerne om at «alle tiltak» vil bli iverksatt for å unngå valgfusk under morgendagens valg.

Presidenten gjorde også narr av motkandidaten Muharram Ince, som tidligere var fysikklærer. Ince har sittet i det tyrkiske parlamentet i 16 år, men har aldri hatt en regjeringsjobb.

– Det er én ting å være fysikklærer, det er en annen ting å drive et land. For å være president trengs erfaring. En president trenger anerkjennelse fra det internasjonale samfunn, sa Erdogan.

– Det er slik umoral ser ut

Tyrkiske opposisjonskandidater har ved flere anledninger vært misfornøyde med å ha fått lite TV-tid av de statseide kanalene.

– Det er fem millioner mennesker her, men ingen TV-kanaler dekker dette. Det er slik umoral ser ut, sa Ince til folkmengden.

Tyrkia er det landet i verden som har flest journalister i fengsel etter Kina, ifølge The New York Times. Ytringsfrihetsaktivist Eugene Schoulgin mener undertrykkelsen av menneskerettighetene i Tyrkia har blitt verre under den sittende presidenten.

FORVERRING: Eugene Schoulgin mener menneskerettighetssituasjonen i Tyrkia har blitt verre under Erdogan. Foto: Elisabet Davidsen / NRK

– Undertrykkelse av menneskerettigheter er ikke noe nytt i Tyrkia, men den graden det nå praktiseres på er helt ny, sier Schoulgin til NRK.

«Friluftsfengselet»

Han er styremedlem i den internasjonale forfatterforeningen PEN og har bodd i Tyrkia i åtte år. Schoulgin forteller at de opposisjonelle han har kontakt med snakker om to typer fengsler.

– Det er det tradisjonelle fengselet og «friluftsfengselet». «Friluftsfengselet» er landet Tyrkia, slik det har utviklet seg, forklarer den norske forfatteren.

SAMMENSATT: Dagens Tyrkia er etnisk veldig sammensatt, sier Bernt Brendemoen, professor i Midtøsten-studier. Foto: Universitetet i Oslo

Landområdet som i dag er Tyrkia har gjennom årtusener vært en bro mellom øst og vest. Folkegrupper har vandret gjennom området og slått seg ned i landet, forteller professor i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo, Bernt Brendemoen.

– Derfor er dagens befolkning etnisk veldig sammensatt. Men utad, av politiske grunner spesielt, ønsker landet ofte å presentere seg som en massiv og enhetlig helhet, sier han.