Milliarder av gresshopper trives i ekstremt vær

Tykke skyer av insekter sprer fortvilelse blant bønder i Etiopia, Somalia og Kenya.

Noen prøver å slå på bølgeblikk, skyte i luften og vifte med laken for å skremme plageåndene bort. Men stort sett til ingen nytte.

– Selv kuene lurer på hva som skjer, sier den kenyanske bonden Ndunda Makanga til nyhetsbyrået AP.

– Mais, durra, erter. De har spist alt, forteller han.

200 milliarder

Én av svermene i Kenya var 2.400 kvadratkilometer stor, ifølge FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO).

I svermen kan det ha vært opptil 200 milliarder ørkengresshopper. Hver av dem spiser mat tilsvarende sin egen vekt hver eneste dag. Avlingene på bøndenes jorder står høyt på menyen.

Og dette er bare begynnelsen. Hvis ikke situasjonen kommer under kontroll, kan det være 500 ganger så mange gresshopper til sommeren.

– Det kan føre til et stort problem for matsikkerheten, sa Guleid Artan på en pressekonferanse i Kenyas hovedstad Nairobi nylig.

Artan tilhører den regionale ekspertgruppen Climate Prediction and Applications Centre (ICPAC). Han kaller gresshoppene det siste symptomet på ekstreme svingninger i været i Øst-Afrika.

En kvinne forsøker å jage bort gresshoppene fra familiens beitemark i landsbyen Katitika i det sørlige Kenya. Foto: Ben Curtis / AP

Hett og fuktig

I Øst-Afrika var det omfattende tørke for et par år siden. Da regnet til slutt kom, var nedbørsmengdene ekstreme. 2,5 millioner mennesker ble rammet av styrtregn og flom.

I land lenger sør på kontinentet er det fortsatt tørke, og her advarer hjelpeorganisasjon Oxfam om at 45 millioner mennesker trues av sult.

Klimaforsker Abubakr Salih Babiker i Nairobi sier de enorme gresshoppesvermene har sammenheng med klimaendringene. Stigende temperaturer i havet utenfor Øst-Afrika bidro til de voldsomme nedbørsmengdene i fjor – og varmt og fuktig vær er ideelt for gresshopper når de formerer seg.

– Land forsøker å forberede seg, men dette kom som en overraskelse, sier Babiker til AP.

Enorme svermer ørkengresshopper herjer i Øst-Afrika og truer avlingene til bøndene. Du trenger javascript for å se video. Enorme svermer ørkengresshopper herjer i Øst-Afrika og truer avlingene til bøndene.

Bibelsk landeplage

I Kenya er gresshoppe-utbruddet de siste ukene det verste på 70 år.

Sett i et historisk perspektiv er situasjonen likevel ikke unik.

I løpet av 1900-tallet var det seks tilfeller der gresshoppenes herjinger var så omfattende og langvarige at de på engelsk fikk betegnelsen «plague», et ord som også kan bety «pest».

I Det gamle testamente i Bibelen listes gresshopper opp som en av de ti landeplagene som angivelig rammet Egypt.

Under pressekonferansen der Guleid Artan deltok i Nairobi, kom det spørsmål om tørke, flom og gresshopper er forvarsler om dommedag. Dette ble avvist av en av ekspertene som var til stede.

For å bekjempe de glupske gresshoppene er det satt inn fly som sprøyter insektmidler både i Kenya, Etiopia og Somalia.

Den østafrikanske organisasjonen for bekjempelse av ørkengresshopper forsikrer at de gjør sitt beste for ikke å ramme andre typer insekter som pollinerer planter.