Miljøveteran om oljefondet: – Forferdelig dårlig dømmekraft

I januar i fjor brast en demning i et Brasils største gruveområder, og nærmere 240 mennesker ble begravd i slam. Damulykken ved Brumadinho er en de verste i historien, og den utløste voldsomme reaksjoner mot gruvegiganten Vale.

– De er banditter og drapsmenn og hører hjemme bak lås og slå. Dette selskapet setter profitt foran alt – foran sikkerhet og foran menneskeliv, sa politikeren André Janones under en debatt i nasjonalforsamlingen.

Da hadde det gått bare tre år siden Vale var ansvarlig for en annen stor damulykke, med 19 dødsofre og enorme ødeleggelser av natur og miljø.

I denne perioden hadde det norske oljefondet, Statens pensjonsfond utland, en investering på flere milliarder kroner i dette selskapet.

– Uakseptabel risiko

I boken "Kampen om regnskogen" kommer Brasil-kjenneren Torkjell Leira med kraftig kritikk av norske selskapers investeringer. Foto: Res Publica

Denne uken ble det kjent at oljefondet har solgt seg ut av Vale og en annen brasiliansk industrigigant, Eletrobras. Det har skjedd etter råd fra det regjeringsoppnevnte Etikkrådet, som overvåker fondets investeringer.

I Etikkrådets vurdering av Vale heter det at det er en «uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til- eller er ansvarlig for alvorlig miljøskade».

Når det gjelder Eletrobras pekes det på «uakseptabel risiko» for grove eller systematiske brudd på menneskerettighetene.

For norske miljøforkjempere er disse vurderingen et stort paradoks. De har i en årrekke kommet med den samme kritikken, og har bedt oljefondet avslutte sine Brasil-investeringer. En av dem er Brasil-kjenneren Torkjell Leira, som i vår ga ut boka «Kampen om regnskogen».

– Det var på tide

– Eletrobras og Vale er kjent som to miljøverstinger i Brasil, og de står bak en lang rekke lovbrudd i Amazonas og andre steder, sier Leira til NRK.

Vannkraftverket Belo Monte har ført til omfattende avskoging og har endret livet for mange urfolk i Amazonas. Foto: Regnskogfondet

– Eletrobras står bak det meget omstridte vannkraftprosjektet Belo Monte i hjertet av brasiliansk Amazonas. Det har oversvømt minst 500 kvadratkilometer tidligere skog, redusert vannføringa i 100 km av elva og åpnet opp for massiv avskoging i områdene rundt. I tillegg er urfolks rett til egne territorier blitt overkjørt.

– Oljefondet må bli mye bedre på å sjekke selskaper før investering. Hvis ikke ender vi opp som nå, der selskaper som Eletrobras blir ekskludert sju-åtte-ni år etter at skaden er skjedd, sier Torkjell Leira.

Og han får støtte fra norske miljøorganisasjoner- og politikere.

Vil ta opp saken med finansministeren

– Det er brukt altfor lang tid på å kaste ut disse selskapene, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken i SV.

– Deres miljøødeleggelser og menneskerettighetsbrudd har vært kjent lenge. Vi må sørge for at reaksjonene fra Oljefondet kommer raskere i framtiden.

- Regnskogfondet har advart lenge mot oljefondets investeringer i Brasil, sier generalsekretær Øyvind Eggen. Foto: Gaute Gaarder / Regnskogfondet

– Vi vil derfor ta dette opp med finansministeren og be ham sørge for at det reageres mye raskere på alvorlige miljøødeleggelser og menneskerettighetsbrudd som gjøres av selskap oljefondet har investert i, sier han.

– Vi advarte mot konsekvensene av Belo Monte-prosjektet for femten år siden og allerede da var problemene vel kjent i Brasil, sier generalsekretær Øyvind Eggen i Regnskogfondet.

– Vi har snakket med oljefondet og pekt på risikoen ved disse selskapene, og vår partner i Brasil har bidratt med informasjon til Etikkrådets undersøkelser, sier han.

Dialog om risiko

Kommunikasjonssjef Marthe Skaar i oljefondet skriver i en e-post til NRK at det har vært en dialog med gruveselskapet Vale om risikoen ved bruk av damanlegg.

«Dambrudd kan forårsake store tap av menneskeliv og alvorlig miljøskade. Vi ber derfor selskaper som eier eller er operatør av slike deponier om å oppgi teknisk informasjon om disse samt beskrive prosesser for vedlikehold og overvåkning», skriver hun.

Etikkrådet kom med sine råd om å ekskludere Vale og Eletrobras i mai og juni i fjor, og oljefondet kunngjorde altså denne uken at det hadde solgt seg ut av de to selskapene.

