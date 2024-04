– De siste ukene har Kamal Adwan-sykehuset tatt imot rundt 150 underernærte barn hver dag. Nå er tallet nede på 15–20 barn som legges inn per dag fordi de er underernært, sier lege og ortoped Thor–Erling Engemyr på telefon fra Nord-Gaza.

Han viser til samtaler med Dr. Hussam Abu Safiya som er direktør for barneavdelingen på sykehuset.

Engemyr leder det nye teamet som er i Nord-Gaza for den norske hjelpeorganisasjonen NORWAC. Teamet jobber både på Kamal Adwan og Al Awda-sykehuset.

Mens 1.7 millioner av Gazas befolkning på rundt 2.2 millioner har flyktet sørover for å unnslippe israelske angrep, har rundt 300.000 holdt seg i nord. Hit har det kommet svært lite nødhjelp. Men nå er det tegn til bedring:

ANDRE REISE: Til nylig var han kommuneoverlege i Lillesand. Nå er Thor-Erling Engemyr tilbake i Gaza for andre gang i år, denne gang for en hel måned. Foto: NORWAC

– Vi ser at hjelp kommer til nord nå. FN-konvoier kjører hit med ris, bønner og grønnsaker. Og her en dag fikk folk kylling, da var det var rene feststemning her.

Men NORWAC-legen understreker at alt er veldig, veldig skjørt i Gaza.

Israel har blitt beskyldt for å hindre at nødhjelp kommer inn i området.

Da Thor-Erling Engemyr jobbet på European Hospital sør i Gaza i januar i år, la han merke til at mange pasienter døde av proteinmangel. Mangelen førte blant annet til at sår ikke grodde. I helgen tok NORWAC-teamet med seg 25 kilo proteinbarer til store og små pasienter på sykehusene i nord for å styrke immunforsvaret deres.

En annen gruppe som trenger hjelp er underernærte mødre som ikke har melk til å amme barna sine.

Janna får hjelp

I mars i år sa WHO at utbredelsen av underernæring blant barn er ekstremt stor nord på Gazastripen, og at hvert sjette barn under to år led av akutt underernæring.

En av barna var Janna, som hadde gått ned fra 22 kg til 9 kg. Nå er hun evakuert av WHO til et sykehus i sør, der hun skal få hjelp til å overleve.

FÅR HJELP: Janna veide 9 kg på dette bildet. Nå har WHO evakuert henne sørover for at hun skal få hjelp.

To andre barn som er på Kamal Adwan-sykehuset er søsknene Ayed på 13 og Fayed på 8 år.

Storesøster passer på lillebror som er syk fordi han ikke får insulinet han trenger. Faren deres er hardt skadd, og moren deres sitter fast i Rafah uten å kunne komme seg til nord.

SØSKENPAR: Ayed (13 år) tar vare på lillebroren sin Fayed på 8 år. Fayed er sengeliggende siden han mangler insulin. Men om noen dager er sykehuset lovet insulin. Ortoped Oliver Grundnes spør hvordan de har det.

Nå har sykehuset tatt oppgaven som deres verge. Og om noen dager skal lillebror få insulin, om alt går etter planen med FN-konvoiene.

Lege Thor-Erling Engemyr snakker på telefon fra sykehus Kamal Adwan i nord-Gaza. Du trenger javascript for å se video. Lege Thor-Erling Engemyr snakker på telefon fra sykehus Kamal Adwan i nord-Gaza.

En liten baby på tre måneder var dehydrert. Han er allergisk mot melkeprotein. Men sist uke fikk sykehuset en forsyning med soya-erstatning for første gang. Nå er babyen i ferd med å kvikne til.

Det er fremdeles enormt behov for mat og medisiner nord i Gaza. Israel lovet at den store grensestasjonen Erez i nord mellom Israel og Gaza skulle åpne.

De norske legene har inntrykk at det meste av hjelp kommer fra sør, med FN-konvoiene som kjører fra Egypt-grensen og Rafah.

Ifølge FN har konvoier organisert av Verdens Matvareprogram (WFP) fått komme inn i Nord-Gaza gjennom Erez den siste uken. Annen hjelp har kommet inn i Gaza via havnen i den israelske byen Ashdod.

I GAZA:operasjonssykepleier Solveig Ratchje Svengaard, ortopedene Oliver Grundnes og Thor–Erling Engemyr og anestesilege Mohammad Abou- Arab (t.H.) jobber i nord-Gaza de neste ukene. NORWAC planlegger å ha helseteam i Gaza kontinuerlig fremover. Foto: NORWAC

Flydropp er farlig

Flere land forsøker å hjelpe ved å sende fly som kaster ut tonnevis av mat med fallskjermer over Gazastripen.

Ser dere noe til flydroppene?

– Nei. Men flydropp er en dråpe i havet her og dessuten er de farlige. De palestinske legene forteller oss at de har fått inn flere pasienter med alvorlige skader etter at de har blitt truffet av kasser som slippes ut fra fly, sier Engeland.

Det er alle lastebilene som står i kilometerlange køer og venter på å komme inn i Gaza som monner, mener han.

Det er Verdens helseorganisasjon (WHO) som koordinerer den internasjonale hjelpen og har gitt NORWAC i oppgave å hjelpe til på Gazas to nordligste sykehus.



GRENSE I NORD: Israel har lovet å slippe inn mer hjelp fra nord. Grensestasjonen Erez er bygget for persontrafikk mellom Israel og Gaza, ikke varer og last. Nå sier FN at hjelpen begynner å komme inn herfra også. Foto: Reuters

