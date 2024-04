Har levd på pitabrød i seks månader: – Snakkar uklart og utan mimikk

Mennesker drept siden 7. oktober 2023 Palestina 33.545 Siste uke: 508 Israel 1460 Lukk Kilder: Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza / FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) / Israelske myndigheter Forbehold: Tall fra Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza skiller ikke mellom sivile og stridende, og kan periodevis være forsinket. Tallet for antall drepte i Palestina er tall for Gaza. Tallene fra israelske myndigheter viser at rundt 1200 sivile og soldater ble drept i forbindelse med Hamas-angrepet på Israel 7. oktober 2023. Ifølge tall som ble publisert 3. april av israelske myndigheter, har 260 israelske soldater blitt drept siden 27. oktober 2023. Ingen av tallene er bekreftet av uavhengige kilder. De palestinske tallene oppdateres daglig. Tall fra Israel oppdateres minst to ganger i uken. Lukk Mer informasjon om tallene

Det norske legeteamet frå Norwac møter den vesle jenta på Kamal Adwan-sjukehuset nord på Gazastripa.

Mora ønsker at verda skal sjå bileta av si avmagra dotter. Ho heiter Yana og skal eigentleg gå i 1. klasse, men på grunn av krigen har dei sete isolerte på ein FN-skule.

Ein video filma før krigen viser ei kvikk, sunn og barnsleg jente som les frå ei bok med stort engasjement.

No er ho nesten ikkje til å kjenne att.

– Vi har sett det mest ekstreme av underernæring, som vi knapt trudde fanst.

Det fortel Norwac-lege Geir Stray Andreassen til NRK på video frå sjukehuset. Den evinnelege lyden av dronar høyrest i bakgrunnen, ut vindauget skimtast bygningar i ruinar.

Kirurg Geir Stray Andreassen har vore i Gaza fleire gonger, men aldri sett ein så katastrofal situasjon før. Foto: Norwac

Mista mimikken

I likskap med mange andre har Yana berre ete pitabrød dei siste seks månadane.

Forureina vatn, avgrensa tilgang til mat og dårlege sanitære forhold har ført til at mange på Gazastripa no er smitta av magesjau, fortel Andreassen.

I februar blei Yana sjuk med både oppkast og diare, fortel mora. Ho har gått drastisk ned i vekt, frå 22 til 9 kilo.

For å bli frisk, treng ho fast føde og reint vatn.

– Ho er heilt avmagra. Ho har synsforstyrringar, snakkar uklart og utan mimikk, fortel Andreassen.

Mora løfter opp genseren til Yana for å vise kva svolten har gjort med kroppen hennar.

Foto: Geir Stray Andreassen / Norwac

Alvorleg matmangel

Medan barn døyr som følge av underernæring, blir Israel skulda for å bruke svolt som krigsvåpen – mellom anna frå menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch.

Også FNs menneskerettssjef Volker Turk seier til BBC at dette er sannsynleg.

Ein FN-rapport viser at 90 prosent av alle barn under to år opplever alvorleg matmangel. Det same gjer 95 prosent av alle gravide kvinner og mødrer som ammar.

– Palestinarar nord på Gazastripen opplever no hungersnaud, seier leiaren for amerikanske USAID, Samantha Powers.

«Passiv og utan mimikk»

På same sjukehus som Yana, ligg Yaman. Han er ein månad gammal, og har gått ned i vekt sidan han blei fødd.

Frå 2 kilo til 1,8 kilo på fire veker.

Han bruker lang tid på å blunke og ligg heilt stille. Lege Andressen skildrar han som passiv og utan mimikk.

Mora, som også er underernært, fortel den same historia. Ho har levd på pitabrød etter at krigen braut ut. Det er det einaste ho får tak i av fast føde.

Legar The Guardian har snakka med fortel at kvar morgon stiller mødrer seg i kø utanfor sjukehuset nord på Gazastripa for å be om morsmjølkerstatning. Som følge av underernæring, er det svært få som produserer brystmjølk sjølv.

Norwac-teamet fortel at Yana etter planen reiser til Egypt i morgon med hjelp frå Verdas helseorganisasjon. For Yaman ser framtid derimot mørk ut, og han blir stadig svakare.