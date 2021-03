Meghan Markle i klinsj med britenes kongefamilie før TV-intervju

I et nytt klipp som er sluppet av det amerikanske TV-selskapet CBS sier Meghan at hun ikke er redd for konsekvensene av å si sin mening.

Søndag 7. mars vil «Oprah with Harry and Meghan: A CBS Primetime Special» sendes på amerikansk fjernsyn. Det tror den britiske TV-kanalen Sky News sin kongereporter kan bli «en ubehagelig opplevelse» for Windsor-familien.

Mobbeanklager skal granskes

Til helgen slippes altså det eksklusive Oprah Winfrey-intervjuet med hertugen og hertuginnen, der de angivelig skal fortelle om den turbulente tiden som kongelige.

– Mye er allerede mistet, sier hun i et nytt klipp fra intervjuet som skal sendes på TV-kanalen CBS.

Meghan mener ingen kan forvente at hun skal sitte stilltiende å se på dersom de kongelige er en del av dem som sørger for «gjentatte falske påstander om oss».

Uttalelsen kommer ifølge BBC i kjølvannet av at Buckingham Palace uttalte at de har startet en gransking av påstander om at Meghan skal ha mobbet ansatte.

Britiske Daily Mail skriver i dag utførlig om flere mobbe-episoder som skal ha skjedd da Meghan og Harry fortsatt bodde i Storbritannia og deltok i kongefamiliens representasjonsoppgaver over hele verden.

Her fra lykkeligere tider i Den britiske dronningfamilien. Nå er det tvilsomt om hertugparet kommer til å samarbeide med dronningen igjen. Foto: Matt Dunham / Matt Dunham

«Sussex Survivers Club»

Ifølge Daily Mail har det nå dukket opp nye uttalelser fra noen i kongefamiliens stab, der det hevdes at de som er mobbet av Harry og Meghan har opprettet en egen klubb. Den kalles «De Sussex-overlevende», eller «Sussex Survivers Club».

Medlemmene av klubben hevder de er rammet av syndromet «posttraumatisk stress», etter å ha jobbet for hertuginnen og hertugen av Sussex. Disse titlene ble gitt til Meghan og Harry da de bodde i Storbritannia etter bryllupet i 2018.

Årsaken er en klage som skal ha blitt sendt inn under hertuginnens tid i Kensington Palace, og hevder at Meghan «drev to personlige assistenter ut av husstanden og undergravde tilliten til et tredje medlem av staben». Det skal også ha ført til tårer fra de ansattes side.

Talspersoner for Meghan Markle tilbakeviser beskyldningene om mobbing. De mener det ikke er tilfeldig at flere år gamle beskyldninger brukes av britiske medier kort tid før CBS-intervjuet.

Avviser anklagene mot Meghan

Ifølge The Times skal to seniormedlemmer i den kongelige staben ha blitt mobbet av hertuginne Meghan. En tidligere medarbeider skal ha blitt ydmyket.

Ytterligere en medarbeider har beskrevet behandlingen som følelsesmessig grusomt og manipulerende.

Staben hevder de i noen tilfeller har endt opp i tårer. En assistent fortalte en kollega at hun ikke kunne stoppe å skjelve, etter en krangel med Meghan.

Meghan Markles advokater benekter at hun skal ha vært en som mobbet de ansatte.

Hertuginnen skal ifølge Daily Mail også ha blitt tatt i løgn da hun svarte på hvor et par kostbare øreringer hun bar under et besøk på Fiji-øyene i 2018 stammet fra.

Ifølge avisen svarte hun at de var lånt, men sannheten skal være at de var en gave fra kronprins Mohammed bin Salman av Saudi-Arabia, som nettopp hadde blitt koblet med at han hadde gitt ordre til drapet på Jamal Khashoggi.

Flere kommer til å få svi

Det er mye «støy» i britiske tabloider forut for intervjuet som har to deler, først med Meghan og så med Harry i samtale med Oprah Winfrey.

At tabloidpressen kommer til å få svi, er ingen i tvil om: I fjor meddelte paret at de svartelistet fire store, britiske tabloidaviser angivelig fordi de hadde publisert feilaktige artikler med falske nyheter.

Da oppga hertugparet at de nektet å «tilby seg selv som valuta for en økonomi basert på klikkagn og forvrengning». Nylig vant Meghan frem i rettssaken mot Daily Mail over publiseringen av farens brev.

Prins Harry sammenlikner med moren

I det andre klippet som er sluppet fra intervjuet snakker prins Harry om at noen av de samme beskyldningene overfor dem nå, også ble fremsatt overfor hans mor, prinsesse Diana.

Forskjellen er sier Harry er at vi er to og kan dele bekymringen med hverandre nå. Han hevder at det kunne ikke moren hans for mange år siden.

Sky News skriver at det svært omtalte intervjuet prinsesse Diana ga til BBC-programmet «Panorama» for 25 år siden skal ha gjort at slike personlige uttalelser i intervjuer ble «forbudt område» for de kongelige.

Oprah Winfrey regnes som en nær personlig venn av Harry og Meghan og skal ifølge BBCs kongereporter lenge har vært ute etter et slikt intervju med de to.

Temaene er mange

Intervjuet er 90 minutter langt, det har CBS kunngjort. Winfrey kjenner paret godt. Hun var gjest i bryllupet deres i 2018 og bor i nærheten av paret i Montecito i California, der de har bodd siden de trakk seg fra de kongelige pliktene og privilegiene i fjor.

– Winfrey skal snakke med Meghan, hertuginnen av Sussex, i et vidtspennende intervju om alt fra å tre inn i livet som kongelig, ekteskap, det å være mor og filantropi, til hvordan hun takler livet under sterkt press, heter det i en uttalelse fra CBS.

Senere skal prins Harry bli med dem for å snakke om parets avgjørelse om å flytte til USA og framtida.

Hertuginne av Sussex og prins Harry med deres førstefødte Archie. Han fyller to år i mai. Paret venter nå et nytt barn, dette ble bekreftet midt i februar. Foto: TOBY MELVILLE

Trakk seg tilbake i fjor

Meghan (39) og Harry (36) trakk seg tilbake fra fremste linje i det britiske kongehuset i fjor vår. De bor nå i Meghans fødeland USA, nærmere bestemt i California.

Deres sønn Archie, som fyller to år 6. mai, er nummer sju arverekkefølgen til den britiske tronen.

For tre uker siden kunne en talsperson bekrefte at Storbritannias prins Harry og hertuginne Meghan venter sitt andre barn.

