Medier: Nordkoreansk soldat hoppet av til Sør-Korea

Soldaten, som hadde lav rang, dukket opp foran en vaktpost rundt klokka 8 torsdag morgen, rapporterte det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap med henvisning til militærkilder i Seoul.

Ifølge Yonhap har Sør-Korea fyrt av 20 «varselskudd» etter hendelsen. Nordkoreanske soldatene skal ifølge nyhetsbyrået også ha avfyrt skudd, men ingen av dem skal ha krysset den demilitariserte sonen.

– De nordkoreanske grensevaktene syntes å være på utkikk etter mannen som tidligere, i tykk tåke, hadde krysset den demilitariserte sonen, sier en talsmann for forsvarsdepartementet til AFP.

Dette er den andre soldaten som har hoppet av på like mange måneder. Soldaten som gjorde det samme i begynnelsen av november, ble skutt og såret av sine tidligere kolleger da han flyktet over den demilitariserte sonen som skiller de to landene.

Flere tusen hvert år

Den demilitariserte sonen strekker seg om lag to kilometer inn på begge sider av selve grenselinjen.

Nord-Korea har tidligere hevdet at avhoppere er bortført av Sør-Korea, og krevd at de blir løslatt. Landet krevde nylig å få tilbake tolv servitører som de hevdet var bortført mens de jobbet i Kina. Ifølge Sør-Korea har de derimot valgt å hoppe av.

Rundt 1000 nordkoreanere hopper av til Sør-Korea hvert år, men de fleste reiser via Kina. Det er svært uvanlig at en nordkoreaner krysser landegrensa til naboen i sør, og dette er første gang siden 2007 at en soldat har hoppet av over selve grenseovergangen.

Rettelse: I artikkelen sto det først at «Nord-Korea avfyrte 20 varselskudd». Det er feil. Det var Sør-Korea som avfyrte varselskudd.