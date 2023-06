Nestleder i Frogner MDG, Paal J. Frisvold, snakket med velgere i Frognerparken torsdag, da en minibuss med norske toppdiplomater ankom for å vise sine utenlandske gjester parken.

Iranerne i følget kom i snakk med Frisvold, og forklarte at de var fra Teheran, hovedstaden i Iran.

– Da har dere en stor jobb å gjøre. Dere må kvitte dere med det sittende regimet, sa Frisvold.

Men det falt ikke i god jord hos Norges Israel-ambassadør Kåre Aas.

«Stopp, kom deg unna, du kan ikke snakke med disse folkene», hevder Frisvold at ambassadør Aas sa til ham på engelsk.

Politiker Paal J. Frisvold og tre andre MDG-medlemmer sto i Frognerparken for å snakke med besøkende om Oslo-by, da de kom i snakk med følget fra Utenriksdepartementet. Foto: Paal J. Frisvold

– Jævla møkkaparti

Frisvold delte hendelsen, som han mener er «skuffende» og «sjokkerende» på sin Facebook-side i dag. På stedet ble han satt ut av kommentaren og gikk tilbake til følget for å spørre om hva slags oppførsel han hadde blitt utsatt for.

Mange av Frisvolds venner på Facebook er sjokkert over hva de UD-ansatte sa til ham i Frognerparken i går. Han delte hendelsen med vennene sine i dag. Foto: Skjermdump Facebook

Da kom direktør for seksjon for fred og forsoning i Utenriksdepartementet (UD), Lisa Golden, bort til ham.

– Hun er helt klart sint og opprørt og truer meg ved å si: «Hvis du tar frem telefonen, så kommer jeg til å politianmelde deg! Du har ikke lov til å ta bilde!», hevder Frisvold, som også er medlem av MDGs sentralstyre.

«For øvrig burde du tenke på renommeet til partiet ditt, men jeg kommer uansett aldri til å stemme på det jævla møkkapartiet ditt!», gjengir Frisvold at avdelingsdirektøren sa.

– Du må gjerne kalle MDG et møkkaparti, men jeg har rett til å uttrykke meg om hva jeg vil i Norge, sier Frisvold.

Kåre R. Aas er Norges ambassadør til Israel, og har tidligere vært ambassadør til USA. Foto: Terje Pedersen / NTB / NTB

Beklaget over telefon

Direktør for seksjon for fred og forsoning, Lisa Golden, ringte selv Frisvold for å beklage ordbruken i går kveld.

Men MDG-politikeren mener det ikke bare er ordbruken som er problemet.

– Poenget er at hun gikk altfor langt. Hun er så redd for at vi skal svekke hennes forhold til et regime at hun var villig til å gå på akkord med de viktigste verdiene vi har i Norge, sier Frisvold.

– Det vi gjorde var demokrati i praksis.

Norges meglerrolle kan ikke stå over norske demokratiske verdier, mener Frisvold, som fortsatt er rystet etter hendelsen.

– Hennes opptreden var lite diplomatisk. Ambassadør Kåre Aas har ikke ringt og sagt unnskyld. Dette er en arroganse overfor verdier de er satt til å fremme ut i verden, sier MDG-politikeren.

Verken direktør Golden eller ambassadør Aas har besvart NRKs henvendelser torsdag.

Lisa Golden (helt til venstre) er nå direktør for seksjon for fred og forsoning i Utenriksdepartementet. Her fra et møte om fredsforhandlinger mellom representanter for Tamiltigrene og Sri Lankas regjering fra 2002. Foto: Heiko Junge / NTB / NTB

Beklager hendelsen

Verken ambassadør Aas eller avdelingsdirektør Golden vil stille til intervju, ifølge kommunikasjonsrådgiver Mariken Bruusgaard Harbitz i Utenriksdepartementet.

Hun skriver at saken nå håndteres internt i departementet.

«Utenriksdepartementet beklager denne hendelsen. Vår medarbeider har beklaget overfor Frisvold. Dette er en uheldig enkelthendelse. Å beskytte og fremme ytringsfriheten er en viktig del av vårt arbeid både hjemme og ute».

Også i fjor beklaget Utenriksdepartementet en ansatt sin oppførsel, da en norsk diplomat uttalte at hun hatet russere på et hotell i Russland.

Episoden ble filmet.