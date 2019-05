– Vi må alle ta et ansvar. Jeg har hørt på argumenter og kompromisset. Nå håper jeg andre gjør det samme. Dette er siste sjanse for å komme ut av den fastlåste situasjonen, insisterte statsminister Theresa May da hun la frem sin nye plan for EU-exiten.

Planen inneholder 10 konkrete punkter, som skal bli til en lov. Dette for å sikre at regjeringen holder det som loves.

Kan bli ny folkeavstemning

Ett av punktene innebærer at det britiske parlamentet skal stemme over om det skal holdes en ny folkeavstemning om brexit.

Et annet er at britiske arbeidere skal sikres samme rettigheter som de nå er garantert gjennom EU-lovgivningen.

May sa dette punktet er inkludert i planen for å berolige fagforeningene og tilfredsstille krav fra den politiske motstanderen Labour.

Et tredje punkt gjelder klima. Storbritannia vil stille de samme miljøkravene som EU gjør.

Det vil også bli samme regler for næringslivsprodukter og en rekke andre varer, for å sikre en mest mulig sømløs handel mellom Storbritannia og EU.

Toll er vrient

Statsministeren innrømmet at tollspørsmålet var vanskelig. Ikke minst når det gjelder den fremtidige grensen mellom Nord-Irland (som vil være utenfor EU) og Irland (som vil være innenfor EU).

Hun la frem en rekke forsikringer som skal sørge for at den mye omdiskuterte «back stop'en» ikke kommer til anvendelse. Det vil si at Storbritannia midlertidig forblir i EUs tollunion. Og skulle den gjøre det, blir det så kort som mulig.

May har landet på at et Storbritannia utenfor EU må stå utenfor EUs tollunion. Dermed kan det bli en slutt på fri flyt av arbeidskraft over grensene, som var sterk motivasjon for mange av dem som stemte ja til å forlate EU.

Frir til alle leire

Statsministeren sier regjeringen må ha tverrpolitisk støtte for å gå ut av unionen med en avtale.

Hun prøver derfor å fri til alle sider.

Til sine egne konservative partifeller forsøkte hun å selge inn en lysende fremtid uten EU-regler og overnasjonal bestemmelse som var mulig å oppnå - så fremt de stemmer ja til avtalen.

Til tvilerne og de som ønsker å forbli i unionen forsøkte hun å berolige dem med at Storbritannia på en rekke områder vil få sammenfallende standarder med EU og oppretttholde et nært forhold med den viktigste handelspartneren.

BBC skriver at den nye planen er skreddersydd for å få medlemmer av Labour til å skifte side, etter at Mays samtaler med Labour-leder Jeremy Corbyn endte uten enighet.

Kritikere allerede på banen

I talen advarte May de folkevalgte om at de som sier nei til planen, i realiteten vil stemme for å stanse brexit. Statsministeren gjentok sitt faste argumentet om at politikerne dermed ikke etterlever resultatet fra i folkeavstemningen i 2016, hvor 51,9 prosent av britene stemte for å forlate EU.

Planen skal legges frem for politikerne i parlamentet i morgen. Mens avstemningen om den nye brexit-avtalen, eller loven, skal holdes i juni.

Men allerede før forslagene er lagt frem, er de møtt med mistro.

Kritikerne mener at den nye planen kun inneholder kosmetiske endringer hvis man sammenligner med forslagene som tidligere er blitt nedstemt av Parlamentet.