286 stemte for statsminister Mays brexitavtale i det britiske Underhuset. 344 stemte i mot. May tapte med 58 stemmer.

– Vi må nå finne en ny vei framover, men vi risikerer en lang utsettelse og at vi må være med i EU-valget i mai, sa statsminister Theresa May til politikerne i Underhuset etter voteringen

På forhånd hadde May lovet at hun går av som statsminister dersom avtalen ble godtatt av politikerne i et siste desperat forsøk på å få støtte for avtalen hun har brukt to år på å forhandle fram med Brussel.

Kan bli en lang utsettelse

Rent juridisk kan britene måtte gå ut av EU 12. april uten noen avtale. Og fra offisielt EU-hold sies det nå at de forbereder seg for fullt på en slikt scenario fra midnatt 12. april.

Men britene vil heller be om en utsettelse av utmeldingen fra EU. Utsettelsen kan bli langvarig.

Statsminister Theresa Mays dager som statsminister er talte. Foto: Hannah Mckay / Reuters

Det vil i så fall bety at britene må være med i valget på nytt EU-parlament. Tanken på det skremmer mange politikere her i Storbritannia.

Men politiske kommentatorer i London antar at regjeringen vil prøve å få igjennom avtalen igjen neste uke før den avgjørende dagen 12. april.

Skuffede brexit-tilhengere

Tusenvis av brexit-tilhengere var samlet til demonstrasjon i Westminster i London mens politikerne stemte over den utskjelte brexitavtalen i Underhuset.

Fredag 29. mars var dagen da brexit-tilhengerne skulle feire at Storbritannia var ute av EU. Slik gikk det ikke. Foto: Niklas Halle'n / AFP

Det var nemlig i dag fredag 29. mars klokken 11 at britene skulle feire at de var ute av EU. Slik gikk det ikke.

Arbeiderpartiet sa nei

Både Arbeiderpartiet og Det demokratiske unionistpartiet har sagt at de ikke vil stemme på avtalen.

– Vi vi ikke spille rullett med brexit og Storbritannias framtid, sa leder Jeremy Corbyn i Arbeiderpartiet.

Arbeideraprtiet vi ikke være med på en avtale som legger til rette for at landet skal få en ny statsminister fra den harde kjernen av brexitforkjempere i Det Konservative partiet.

Men flere arbeiderparti-medlemmer stemte likvel for avtaen.

May var også avhengig av de ti stemmene fra de ikke fullt så lojale støttespillerne sine i Unionistpartiet i Nord-Irland, samt flere Arbeiderparti-stemmer for å få avtalen igjennom.

Unionistpartiet frykter brexitavtalen er første skritt i retning av at Storbritannia kan gå i oppløsning fordi Nord-Irland skal behandles spesielt.

Nei-siden har mobilisert fredag 29. mars, som skulle være dagen for brexit. Foto: Tolga Akmen / AFP

Underhusets mektige ordstyrer John Bercow har gjort det klart at dette blir siste gang han tillater at brexitavtalen kommer opp til avstemning.

Brexitavtalen er nedstrippet Ekspandér faktaboks Det er en nedstrippet versjon av brexitavtalen som skal opp til behandling. Den inneholder «skilsmisseavtalen», men ikke den politiske erklæringen om det videre politiske og økonomiske forholdet mellom EU og Storbritannia. Skilsmisseavtalen er juridisk bindende. Slik kunne regjeringen unngå å få avtalen stanset av Underhusets mektige ordstyrer John Bercow som har slått fast at regjeringen ikke kunne legge fram et identisk lovforslag flere ganger. May har forsøkt å få igjennom hele brexitavtalen to ganger tidligere uten nevneverdig hell. (britisk understatement, red. anm.).

John Bercow har gjort det klart at det blir siste gang brexitavtalen kan komme opp til votering. Foto: Ho / AFP

Ny statsminster

Sentrale brexit-forkjempere som tidligere utenriksminister Boris Johnson og parlamentsmedlem Jacob Rees-Mogg hadde snudd og stemte for brexitavtalen.

Boris Johnson, ny statsminister? Foto: Matt Dunham / AP

Etter at May lovet å gå av så har de sagt at de vil stemme på May i frykt for at det ikke blir noe brexit i det hele tatt.

Dersom May går av så ser brexitforkjemperne i Det Konservative partiet sitt snitt til å få inn en nei til EU-kandidat inn som ny statsminister.