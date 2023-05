Massivt angrep mot Kyiv natt til tirsdag

– Massivt angrep. Bli i tilfluktsrommene, skriver ordføreren i Kyiv Vitalij Klitsjko på plattformen Telegram, natt til tirsdag.

For tredje gang i løpet av 24 timer var den ukrainske hovedstaden under angrep. Russerne sendte en blanding av krysserraketter og droner mot byen. Få av våpnene skal ha nådd fram til målene. Det er likevel skader. Ødelagte angrepsvåpen har falt ned over byen, ifølge det ukrainske forsvaret.

Høyhus i brann

I bydelen Holoslivskyi traff nedfall fra et russisk våpen en høyblokk. Det førte til at det brøt ut brann i toppetasjen i bygningen.

– En person mistet livet. Tre andre har blitt såret, deriblant en eldre kvinne som har blitt fraktet til sykehus, skriver ordfører Klitsjko.

Myndighetene frykter at det fremdeles kan være personer igjen i bygningen.

I Darnytskyi-distriktet ble det meldt om to bolighus i brann og flere biler ble ødelagt.

Opplysningen er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Nødarbeidere slukker en brann i en parkert bil, forårsaket av rester russiske raketter i Pecherskyi-distriktet i Kyiv, Ukraina, tirsdag 30. mai 2023 Foto: AP

Tredje døgnet

Sjefen for militæret i Kyiv skriver på Telegram at Russland utførte angrepet ved bruk av iranskproduserte Shahed-droner.

For tredje døgn på rad angrep Russiske styrker den ukrainske hovedstaden Kyiv. Det har blitt meldt om eksplosjoner flere steder.

I løpet av de tre siste dagene har også andre steder i Ukraina kommet under luftangrep fra droner og missiler. Blandt andre er byene Odesa. Lviv og Mykolai rammet.

Tyngste angrep siden invasjonen

28. mai kom det mest intense droneangrepet til nå mot Ukraina.

– Dette var det største angrepet med Shahed-droner siden begynnelsen på fullskalainvansjonen, skriver Institute for the Study of War.

Instituttet mener russerne har feilet i sin nye luftoffensiv.

– Målet for aktviteten i de siste månedene var å redusere den ukrainske evnen til å gjennomføre en offensiv. Russerne har prioritert mål i Kyiv og det har begrenset muligheten til å nå dette målet på en meningsfull måte, skriver instituttet.

Nattens angrep var det 17. angrepet på hovedstaden siden begynnelsen av mai, skriver BBC News.

En bolig startet å brenne etter å ha blitt skadet under et massivt russisk droneangrep i Kyiv, Ukraina 30. mai 2023 Foto: Reuters

Dato for angrep er satt

I sin tale mandag kveld sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at det er tatt en beslutning om tidspunktet for Ukrainas motoffensiv, uten å gi ytterligere detaljer om når det vil skje, skriver CNN.

– Beslutningen er tatt. Tidspunktet for når vi skal gå videre – for det kommer vi til å gjøre, sa Zelenskyj.

Zelenskyj har berømmet USA-laget Patriot-luftvern levert til Ukraina.

Tidligere mandag sa presidenten at luftvernet hadde reddet minst 100 liv.

– Verden må se at terror taper, sa han.