Wagner-gruppen hevder kontroll over Bakhmut – Ekspert tror ukrainsk motoffensiv er nærliggende

– I dag, klokka 12, ble Bakhmut fullstendig erobret. Vi tok hele byen, hus for hus, sier Prigozjin i en videomelding der han opptrer sammen med en gruppe soldater med russiske flagg og bannere med Wagners symbol.

PÅ KANT MED REGIMET: Wagner-leder Jevegnij Prigozjin gjorde narr av det russiske forsvarsdepartementet i en videotale 12. mai. Årsaken var at departementet hevdet at Wagner-gruppen hadde gått i retrett rundt Bakhmut. Det mente Prigozjin var feil. Foto: AP

Lyden av eksplosjoner kan høres i det fjerne på videoen.

Wagnergruppen vil forlate området fra 25 mai, og gi byen til det russiske militæret. Det opplyser Prigozjin videre ifølge Reuters.

Ingen uavhengige kilder bekrefter påstanden fra Wagner-gruppens leder.

– Det er ikke 100 prosent korrekt, men det er bare en ubetydelig del av Bakhmut som nå er under Ukrainas kontroll, forklarer oberstløytnant Trygve Smidt ved Krigsskolen til NRK.

SPÅR SNARLIG UKRAINSK MOTOFFENSIV: Trygve Johannes Smidt, oberstløytnant og forsker ved Krigsskolen. Foto: Forsvaret

Uttalelsen kommer en dag etter at Prigozjin sa at en snarlig erobring av Bakhmut var usannsynlig.

NØKKELBY: Byen Bakhmut hadde før krigen litt mer enn 70.000 innbyggere. Siden starten av Russlands fullskala invasjon har mer enn 90 prosent av byens befolkning flyktet. Bakhmut ligger i den nordøstlige delen av Donetsk fylke.

Tror på offensiv mot Mariupol i løpet av de neste ukene

Trygve Smidt tror at vi nå ser tegn til en svært nærliggende ukrainsk offensiv:

– Ukraina har begynt å angripe russiske logistikklinjer med britiske missiler. Det er jo litt som å spille poker, du vil ikke vise kortene dine for du absolutt må. Så her ser det ut til at det også kan være en indikasjon på at den ukrainske forventede offensiven er på trappene nå.

Den kan komme i løpet av de neste ukene.

– En, to, tre uker, det er ikke godt å si. Men det er nok heller det tidsperspektivet enn noen måneder, sier Smidt.

Smidt tror da det mest sannsynlige er at Ukraina vil forsøke å kapre området rundt Mariupol i Sør-Ukraina:

– En eller annen plass mellom Mariupol og vestover vil de forsøke å slå en kile ned for å isolere de russiske styrkene på vestsiden.

ARTILLERIKRIG: Ukrainske soldater fyrer av artilleri i nærheten av Bakhmut. Det er i stor grad artilleristyrkene på hver side som avgjør krigens gang, mener mange eksperter. Foto: LIBKOS / AP

Ukraina: – Situasjonen er kritisk

Ukrainas viseforsvarsminister Hanna Maliar skriver på sin side at kampene fortsatt pågår:

«Tunge kamper i Bakhmut. Situasjonen er kritisk», skriver Maliar på Telegram.

Financial Times' korrespondent Christopher Miller skriver på Twitter at han har snakket med Ukrainas talsperson for den østre fronten, Serhij Tsjerevatij.

Ifølge ham har russiske styrker kontroll over mesteparten av Bakhmut, men ikke hele byen.

«Kampene pågår enda i Tsjaikovskoho-gaten og en håndfull gater i vest og nordvest. Wagner har enda ikke full kontroll», skriver Miller.

– Det ser ut til at russerne vil være i stand til å kontrollere hele byen i løpet av et døgn eller to, sier Trygve Smidt.

– Samtidig har ukrainerne forsvarslinjer på utsiden av byen, så det betyr ikke nødvendigvis at russerne nå kan sette fart, bemerker oberstløytnanten videre.

I sin statusoppdatering for lørdag 20. mai skriver det britiske forsvarsdepartementet at Russland sannsynligvis har sendt ytterligere bataljoner til Bakhmut de siste dagene.

Anslår at titusenvis har blitt drept

Eksperter er enige om at slaget om Bakhmut har vært usedvanlig blodig.

Byen har gradvis blitt brutt ned til en haug med ruiner.

RUINER: En rekke med leilighetsbygg i Bakhmut som er utbombede og nedbrent kan sees ut av vinduet på et ukrainsk militært kjøretøy. Foto: STRINGER / Reuters

PINNEVED: En ukrainsk soldat speider etter russiske styrker i en tidligere skog utenfor Bakhmut. Foto: RFE/RL/SERHII NUZHNENKO / Reuters

Landskapet rundt preges av arr fra bombenedslag. Skogene er nedbrent eller smadret til pinneved.

Selv om det ikke er noen enighet om dødstallene, siterte BBC vestlige myndigheter i mars på at Russland alene har mistet 20.000 til 30.000 menn i Bakhmut.

Trygve Smidt tror de ukrainske tapstallene ikke er så forskjellige.

– Rent statistisk vil en forsvarer i en by ta høyere tap enn en angriper. Ettersom en forsvarer er nødt til å holde området, må han mer eller mindre stå i ro.

Samtidig sier Smidt at ukrainerne har en bedre evne til å behandle sine sårede, og at dette gjør at de mister en mindre andel.