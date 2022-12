Massive russiske droneangrep mot Kyiv i morgentimene

Russiske droner angrep igjen Ukrainas hovedstad tidlig mandag morgen, opplyser byens militæradministrasjon på meldingsappen Telegram.

Sjefen for militæradministrasjonen Sergii Popko skriver på Telegram at 15 iranskproduserte Shahed-droner ble skutt ned tidlig mandag morgen i Kyivs luftrom.

Han skriver videre at det er gjort skade på byens infrastruktur under angrepet nå i morgentimene.

Samtidig opplyser han at det var rundt 20 droner som angrep by

Journalister i nettavisen Ukrainska Pravda opplyser at de har hørt to kraftige eksplosjoner i sentrum av byen, og at dette trolig dreier seg om ukrainsk antiluftskyts.

Over hele byen har flyalarmen gått hele mandag morgen.

Kort tid før eksplosjonene skrev guvernøren for Kyiv-regionen Oleksij Kuleba på Telegram at luftvernsirene gikk på grunn av russiske angrep.

Innbyggere ble bedt om å holde seg i tilfluktsrom mens angrepene pågår.

Så langt melder myndighetene om to skadde etter angrepet mandag morgen.

Russland skal ha angrepet den ukrainske hovedstaden Kyiv med iranskproduserte Shahed 136-droner. Dette bildet er tatt under et tidligere angrepet. Foto: STRINGER / Reuters

Kamikazedroner

Kyivs borgermester Vitaly Klitsjko har bekreftet eksplosjoner i distriktene Solomjanskyj og Sjevsjhenskij i Kyiv, skriver rådgiver i det ukrainske innenriksdepartementet, Anton Gerastsjenko på Telegram.

De iranskproduserte dronene omtales ofte som kamikazedroner fordi de styrter inn i målet i stedet for å fyre av våpen og så returnere, skriver NTB.

Ukrainsk stridsvogn i Bakhmut. De ukrainske styrkene skal nå ha gått til motangrep i i områdene ved byen, Foto: STRINGER / Reuters

Ukrainske motangrep i Bakhmut

Samtidig viser opptak på YouTube, offentliggjort av den ukrainske militærbloggeren Jurij Butusov, at de harde kampene om byen Bakhmut i Donetsk fylke har fortsatt for fullt i helgen.

Ifølge Butusov skal de ukrainske styrkene, blant annet med bruk av britiske pansrede kjøretøyer ha klart å drive de russiske styrkene bort fra posisjoner de har holdt i de østlige utkantene av byen.

Kirkegården i Bakhmut. Denne byen i Donetsk står nå i sentrum for de hardeste kampene i krigen i Ukraina. Foto: Libkos / AP

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj beskrev situasjonen i Bakhmut som kritisk i sin videotale søndag kveld. men understreket at de ukrainske styrkene har kontroll over byen.

Kampene om Bakhmut har pågått i flere måneder, og trolig har mange hundre soldater på begge sider mistet livet.

Mykhailo Glagovitsj