Massevaksineringen kan starte tidligere

Etter planen skal EU vurdere vaksinen fra AstraZeneca 29. januar. Gir ekspertkomiteen i EMA råd om at vaksinen kan bli tatt i bruk, er det ventet at EU-kommisjonen gir en betinget godkjenning allerede samme dag.

Da vaksinen fra Pfizer/Biontech ble godkjent i Europa, tok det en uke før den første personen i Norge fikk den i armen.

– Jeg er bare opptatt av at vi nå ikke skal få noen forsinkelser, sa den danske statsministeren Mette Frederiksen på en pressekonferanse i går.

På et toppmøte i EU i går presenterte hun planen om at AstraZeneca allerede nå skal begynne å levere ut vaksinene. Da kan landene være klare til å sette sprøytene det øyeblikket godkjennelsen kommer.

Statsminister Mette Frederiksen i Danmark er i en vanskelig situasjon. På grunn av enorm innsats går smitten ned, men ekspertene i landet varsler om at mutantviruset vil presse smitten opp igjen. Foto: Martin Sylvest / Ritzau Scanpix / NTB

Undersøker nå

Den svenske vaksinekoordinatoren Richard Bergström opplyser til NRK at dette er noe de forsøker å finne ut nå. Det finnes allerede en mulig mekanisme i regelverket.

– Noen ganger blir det levert ut vaksiner som er i en slags karantene, forteller Bergstrøm.

Hver forsendelse «batch» av vaksiner må godkjennes av både selskapet selv og en nasjonal myndighet. I påvente av denne godkjennelsen så kan vaksinen transporteres til landene, men ikke bli tatt i bruk.

Bergstrøm opplyser at han i går kveld var i kontakt AstraZeneca.

– De sa at dette var komplisert, men kanskje ikke umulig, sier Bergstrøm.

I dag skal EU-kommisjonen ha nærmere samtaler med AstraZeneca om hvordan dette eventuelt kan gjennomføres.

Den svenske vaksinekoordinatoren Richard Bergström har vært i direkte kontakt med AstraZeneca for å undersøke muligheten for å leveranser før godkjenning. Foto: LOKMAN GHORBANI / NRK

Viktig for Danmark

Danmark har brukt alle vaksinedoser landet har fått inn. De har derfor, i motsetning til Norge, ingen reserver i tilfelle det kommer forsinkelser i leveransene.

En slik forsinkelse er varslet av selskapet Pfizer. De reduserer produksjonen og utsendelsene av vaksiner for å bygge om hovedfabrikken i Europa.

Danmark har et voksende problem knyttet til de mer smittsomme variantene av viruset. Den siste oppdateringen tyder på at åtte prosent av de smittede i landet nå bærer på den engelske varianten av viruset. Andelen har doblet seg hver uke siden i desember.

Det danske Statens Serum Institut regner med at den spesielt smittsomme varianten av viruset vil være dominerende i landet i midten av februar.

Norge får mye fra AstraZeneca

Den store massevaksineringen i Norge kan begynne når dosene fra AstraZeneca er godkjent og tilgjengelig i landet. Andre land har allerede godkjent vaksinen og tatt den i bruk.

Planen har vært at vi skal få to millioner doser i løpet av februar og mars. Det er nødvendig å gi to doser til hver person, så dette vil fullvaksinerte én million nordmenn.

I tillegg til leveransene fra AstraZeneca vil Pfizer fortsette å levere doser til Norge, og selskapet Moderna vil sakte og sikkert trappe opp sine leveranser.

Det som også kan få stor betydning for vaksineringen i Norge, er selskapet Johnson & Johnson.

Det er mye som tyder på at den amerikanske giganten vil komme med resultatene fra det som kalles fase tre i løpet av de nærmeste dagene. Dersom resultatene er gode, vil det da ligge an til at denne vaksinen blir tatt i bruk i begynnelsen av mars.

Denne vaksinen vil bli satt i én dose, og er med det enklere å forholde seg til for kommunene.