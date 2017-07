London-bydel mistenkt for uaktsomt drap etter Grenfell-brannen

Det er skjellig grunn til å mistenke både bydelen Kensington and Chelsea og organisasjonen med driftsansvaret for boligblokka Grenfell Tower for såkalt «corporate manslaughter», melder Scotland Yard torsdag.

Det innebærer at de kan bli holdt strafferettslig ansvarlig for brannen som kostet minst 80 mennesker livet.

Verken bydelen eller driftsselskapet har kommentert anklagene, skriver BBC. De skriver at mistanken om lovbrudd kom fram i et brev som politiet har sendt til beboerne i blokka.

Varsler langvarig etterforskning

Politiet varsler at de har samlet inn store mengder bevis fra stedet og avhørt et stort antall vitner, og at etterforskningen er kompleks og vil ta lang tid.

BBC skriver at når mistanken om ulovligheter nå rettes mot to juridiske organisasjoner, så betyr ikke det at lederne er personlig mistenkt.

Brannen i den 24 etasjers høye boligblokka Grenfell Tower i North Kensington i London ble meldt klokka 0.54 natt til 14. juni. Det bodde opp mot 600 mennesker i de 120 kommunale leilighetene.

Rives trolig i 2018

Ifølge politiet begynte brannen i et kombinert kjøle- og fryseskap. Derfra spredte den seg raskt til naboleilighetene og oppover i etasjene via brannfarlige fasadeplater. Denne typen fasadeplater skal være knyttet til en rekke branner rundt om i verden.

Den utbrente blokkas skjebne er ennå ikke helt avgjort, men den skal dekkes til i løpet av august. Trolig vil den bli revet til neste år.