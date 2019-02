Coleys 39 år bak murene er den lengste dommen som noensinne er blitt omgjort i Californias historie, skriver Reuters.

– Vi er klar over at ingen pengesum kan gjøre opp for hva som har skjedd med Craig Coley. Det er riktig av oss å gi ham denne oppreisningen, sier Eric Levitt som representerer Simi Valley City i California.

Erstatningen endelig klar

To år etter at nye DNA-bevis i saken frikjente ham har han fått et plaster på såret, en erstatningssum på 21 millioner dollar.

Californias myndigheter delte ut 1.95 millioner dollar til Coley i fjor.

Dette var regnet ut med bakgrunn i en sum på 140 dollar for hver dag 71-åringen hadde tilbrakt bak fengselsmurene.

Ifølge Reuters var det den gang den aller største utbetalingen for en feil idømt fengselsstraff fra den californiske statens «Victim Compensation Board».

Craig Coley ble frikjent etter å ha sittet 39 år i fengsel. Som et plaster på såret tilkjennes han nå en erstatningssum på 21 millioner dollar. Her er han sammen med sin forsvarer John Caye. Foto: Rich Pedroncelli / AP

Benådet i 2017

Craig Coley (71) ble dømt til fengsel på livstid uten muligheter for prøveløslatelse i 1978. Han ble dømt for dobbeltdrap på sin tidligere kjæreste, Rhonda Wicht og hennes fire år gamle sønn Donald i deres leilighet.

Han har hele tiden bedyret sin uskyld, og ble endelig benådet i 2017 av guvernør Jerry Brown. Årsaken var at etterforskere fant nye DNA-bevis som frikjente Coley.

Siden han ble løslatt har Craig Coley snakket med mange juridiske eksperter angående innsamling av bevis.

– Gi aldri opp!

Ifølge vennen Mike Bender, har Craig Coley også møtt mange av foreldrene til fanger som sier de er uskyldige. Bender var tidligere ansatt i Simi Valley-politiet som holder til rett utenfor Los Angeles.

Mike Bender hadde jobbet iherdig for Coleys løslatelse i nesten tre tiår etter at han ble bekymret for at det var gjort feil i etterforskningen.

– Craigs råd er å aldri gi opp, uttaler Bender til Reuters.

Mer enn 350 fanger i USA er frikjent av nye DNA-bevis etter 1989, ifølge New Yorks «The Innocence Project». Dette er et prosjekt som hjelper uskyldig dømte.

– Med den tilkjente erstatningssummen på 21 millioner dollar kommer Coley til å hjelpe flere av de uskyldig dømte i amerikanske fengsler, sier Bender.

