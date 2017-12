Manchester-bomberen kunne vært stanset

Det som skulle være en kveld med musikk og hygge for de mange tusen unge menneskene på konserten på Manchester Arena ble i stedet et blodbad.

22 mennesker mistet livet da selvmordsbomberen Salman Abedi slo til med en bag med sprengstoff.

LES OGSÅ: Manchester Arena opnar igjen etter terroren

Politiet i Manchester offentliggjorde et videoovervåkingsbilde av 22 år gamle Salman Abedi etter angrepet. Foto: AFP

Men hadde informasjon om selvmordsbomberen Abedi blitt behandlet annerledes, så kunne angrepet vært unngått, heter det i en fersk rapport om etterretningstjenesten MI5, som ble offentliggjort i London i dag.

Abedi hadde vært i politiets søkelys, men var ikke lenger under aktiv etterforskning da han slo til. Det hadde riktignok kommet inn informasjon til etterretningstjenesten MI5 om kriminell aktivitet, men det ble ikke tolket dithen at han planla et terrorangrep.

– I ettertid så kan man se at denne informasjonen var høyst relevant for det planlagte angrepet, sier advokat David Andersson, som har skrevet rapporten på oppdrag fra myndighetene.

Advarselen kom for sent

I rapporten kommer det fram at Abedi burde ha vært holdt under oppsikt på grunn av sin reise til Libya i måneden før angrepet.

– Det kunne ha ført til at alarmen gikk, sier Anderson ifølge Reuters.

Ni dager etter at Abedi slår til i Manchester dukker derimot navnet hans opp på en liste over ekstremister, som man burde følge nøyere med på.

Men da var det allerede for sent.

Et hav av blomster ble lagt på St. Anns-plassen i Manchester til minne om de 22 drepte på Manchester Arena. Foto: Rui Vieira / AP

Terrorister under lupen

Khalid Masood. Foto: AP

Rapporten viser at flere av dem som stod bak de alvorlige terrorangrepene i Storbritannia i 2017 hadde vært i myndighetenes søkelys.

Men de ble ikke stanset.

Khalid Masood som drepte fire mennesker ved Westminster-broen i London i mars hadde tidligere vært under etterforskning for å ha tilknytning til ekstremister. Men den stanset opp i 2012.

Khuram Shazad Butt. Foto: AFP

Khuram Butt som var en av angriperne på London Bridge i London i juni var under aktiv etterforskning for å planlegge terror. Åtte mennesker ble drept.

– Rapporten som har kommet i dag vil være tung å lese for mange mennesker i Manchester, sa ordfører Andy Burnham på en pressekonferanse ifølge Reuters.

Krever mer ressurser til politiet

I kjølvannet av rapporten har Londons borgermester Sadiq Khan krevd at politiet får mer ressurser til antiterrorarbeid. Khan har lenge kritisert regjeringen for å ha kuttet i politiets ressurser.

Politifolk betrakter minneordene og blomstene etter angrepet utenfor Westminster-palasset 27. mars. Foto: Matt Dunham / AP

– Regjeringen må straks øke bevilgningene til politiet over de kommende årene slik at det blir mer synlig politi org folk kan føle seg trygge, sier Khan til pressen i London.

Det har allerede kommet signaler fra innenriksminister Amber Rudd om at det vil komme mer penger i neste års budsjett